L’auto del premier si scontra con un cervo, lievi lesioni per Pellegrini

Ieri pomeriggio, mentre si stava recando a Kežmarok (regione di Prešov) dove oggi si tiene un consiglio dei ministri fuori sede, l’auto del primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD) è rimasta coinvolta in una collisione con un cervo, e il premier ha subito qualche lieve ferita. Sottoposto ad un controllo e a una Tac, Pellegrini ha detto che non c’è nulla di serio, forse una lieve distorsione della colonna vertebrale. I sanitari gli hanno dato un collare da indossare durante il viaggio in auto e forse nei prossimi giorni. Sia lui che l’autista, ha detto il premier, non hanno visto l’animale e non hanno potuto prevederne l’attraversamento dellla strada.

Dicendo che non dimenticherà mai quel viaggio, il premier ha sottolineato che è necessario che tutti «seriamente prestino attenzione sulle strade». Una collisione con un animale è cosa estremamente spiacevole, e «grazie a Dio non l’abbiamo colpito in pieno», perché sarebbe finita molto peggio.

(Red)

Foto /CC0