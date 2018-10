Almeno 15.000 stranieri possono votare alle comunali a Bratislava

Alle elezioni municipali che si terranno il 10 novembre almeno 15.031 stranieri hanno la possibilità di votare per il sindaco e i consiglieri comunali nella capitale Bratislava. Radio Slovakia International ha raccolto i dati da tutti i quartieri – tranne Ružinov -sul numero di stranieri con residenza permanente di età superiore ai 18 anni, che possono dunque partecipare a queste elezioni. Gli stranieri non avranno bisogno di registrarsi per il voto, perchè il municipio inserisce automaticamente i nomi negli elenchi in base all’indirizzo registrato. Altre informazioni sul tema delle elezioni locali per gli stranieri si possono trovare (in inglese) nella sezione dedicata del .

(Red)

Foto niznaboca.sk