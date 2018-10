Macron venerdì a Bratislava: vedrà i politici e parlerà con la gente

Il presidente francese Emmanuel Macron sarà per la prima volta in Slovacchia venerdì 26 ottobre in visita ufficiale, nel corso della quale avrà incontri con il presidente slovacco Andrej Kiska e con il primo ministro Peter Pellegrini. I slovacchi hanno fatto notare che Macron visiterà la Slovacchia poco più di un anno dopo il suo insediamento, ma i suoi predecessori l’hanno a lungo ignorata. Fu François Hollande a fare la prima visita ufficiale a Bratislava di un presidente francese, nel 2013, 20 anni dopo la creazione della Repubblica Slovacca.

Da parte francese si sottolinea che la Slovacchia è un partner importante per la Francia, che è tra i maggiori investitori nel paese. La presenza dell’industria francese qui è importante, a partire dall’impianto automobilistico Groupe PSA a Trnava, che dal 2006 ha prodotto oltre 2,5 milioni di vetture a marchio Peugeot e Citroen impiegando 4.300 dipendenti e dando lavoro complessivamente, incluso l’indotto, a circa 10mila persone.

La giornata di Macron in Slovacchia, che cade poco prima del centenario della nascita della Cecoslovacchia, si concluderà con la sua partecipazione a sul tema “Forgiare il futuro dell’Europa”, che si inserisce all’interno di una serie di incontri del presidente Macron con le persone nelle capitali europee. Alla presenza del premier Pellegrini egli si propone di delineare la sua visione per il futuro e la riforma dell’UE, e cercherà di coinvolgere soprattutto i giovani su questi temi.

Robert Vass, presidente di GLOBSEC, think tank slovacco che si occupa di politica estera e sicurezza e organizza annualmente uno degli eventi sulla sicurezza più noti nell’Europa centrale, ha detto che si tratta di una iniziativa del presidente francese che è unica e porta il messaggio che «uno degli stati più forti all’interno dell’UE è interessato a sentire le opinioni dei cittadini dei paesi più piccoli».

L’evento, coorganizzato dal team GLOBSEC, dal ministero degli Affari esteri ed Europei, dall’ambasciata di Francia e dal Comune di Bratislava, si tiene venerdì alle 16:00 al Palazzo Primazionale di Bratislava, il luogo dove oltre duecento anni fa fu firmata la Pace di Pressburg tra l’imperatore francese Napoleone Bonaparte e il Sacro Romano Imperatore Francesco II.

Vladimír Bartovic, analista presso l’Istituto di Praga per la politica europea Europeum, ha detto a Tasr che il capo dello stato francese ha ambizioni da protagonista in Europa, e vuole cambiare l’intera UE. Per questo, ha bisogno del sostegno di tutti gli stati membri dell’Unione.

