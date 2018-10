Le streghe di Salem e la notte di Halloween

[Antonello Cannarozzo, Italiani.net] – Alla vigilia della festa di Halloween, con il ritorno dei morti e della stregoneria, non potevamo dimenticare che tra le sue origini c’è anche la storia vera e drammatica nota come “Le streghe di Salem”.

Su di esse sono già state scritte centinaia di libri, girati decine di film come anche numerose le serie tv nelle quali vengono ricostruiti in chiave horror gli avvenimenti storici e senza contare articoli, fumetti e gadget, insomma le streghe di Salem sono riuscite a far parlare di se anche dopo più di tre secoli, peccato che questa vicenda sia accaduta veramente alla fine del XVII secolo sconvolgendo le colonie americane del Nord est del Paese insediatesi già da un secolo nell’odierno Massachusetts, tra cui la cittadina di Salem.

Prima di affrontare la cronaca della cosiddetta ‘caccia alle streghe’ bisogna descrivere brevemente chi erano questi coloni.

Il loro credo era il puritanesimo, un movimento sorto nel cuore del protestantesimo calvinista inglese durante il XVI secolo con lo scopo di purificare la Chiesa d’Inghilterra da tutte le forme non previste dalle Sacre Scritture ed annullare i compromessi liturgici con il cattolicesimo, ancora presenti nella Riforma sotto Enrico VIII ed Elisabetta I d’Inghilterra.

Perseguitati dalle autorità per il loro estremismo, i Puritani fuggirono dalla madre patria e si imbarcarono sulla nave Mayflower diretta in America con 102 passeggeri, tra cui donne e bambini, divenendo i primi coloni del Nuovo Mondo e chiamati in seguito i padri pellegrini.

Arrivarono nell’allora Nuova Inghilterra, considerata come una terra promessa, per mettere in pratica liberamente la propria fede, ma subito iniziarono i problemi dovendo affrontare gli indigeni Powhatan, la tribù della celebre eroina indiana Pocahontas, che abitavano quelle terre da tempi immemori.

Dopo alcuni scontri armati, tra i coloni e gli indiani ci fu un periodo di pace che portò a scambi commerciali importanti. Ma la pace doveva durare poco. Gli indiani si accorsero che nonostante accordi, i coloni si stavano ingrandendo in maniera considerevole tanto che in appena vent’anni avevano triplicato la popolazione e le terre coltivate.

Le terre strappate agli indiani

Con il nuovo re indiano, Opechancanough, fratello di Pocahontas, la situazione degenerò con atti di guerriglia assai violenti.

In un solo giorno i pellerossa sterminarono ben 347 coloni, ma furono ripagati a loro volta con la stessa moneta dai coloni inglesi alcuni mesi dopo, dimostrando una grande forza nell’affrontare le situazioni più drammatiche grazie anche alla loro fede.

Nell’abbracciare il puritanesimo si consideravano, come scrisse uno dei ministri di questo culto, Cotton Mather: “un popolo scelto da Dio perché colonizzasse quei territori che una volta erano del diavolo”. Una frase molto eloquente per spiegare ciò che sarebbe successo nel giro di poco tempo con la visione di diavoli e di streghe.

Già altre volte si era parlato di questi fenomeni e quant’altro appartenesse alla magia nera, ma la vera svolta si avrà con l’insediamento, avvenuto agli inizi del 1692, con il nuovo responsabile della congregazione, Samuel Parris, designato a quel posto dopo liti furibonde tra i suoi due predecessori e i loro parrocchiani. L’anno del suo nuovo incarico cominciarono ad avvenire cose assi strane e proprio nella casa di Parris. La figlia del pastore, Betty Parrise la sua bambina, Abigail, iniziarono ad avere comportamenti alquanto strani come rimanere in silenzio per interi giorni oppure nascondersi in casa e addirittura strisciare sul pavimento.

Un contemporaneo, Robert Calef, ne riporta un resoconto: “Entravano nelle buche e strisciavano sotto le sedie e sgabelli… [con] svariate posizioni e buffi gesticolii, [e] facevano discorsi ridicoli e assurdi incomprensibili per loro come per gli altri”. La situazione ben presto si fece grave perché questi atteggiamenti si ripetevano sempre più spesso e senza alcuna censura creando non poco scandalo nella comunità.

Inizia la follia del demonio

I vari medici interpellati non sapevano dare una risposta scientifica, l’unico che dette una spiegazione, si fa per dire, fu un certo William Griggs che annunciò senza alcun dubbio che quel male era causato unicamente dal maligno che si era impossessato delle due donne.

Il problema di questa diagnosi era che la possessione diabolica non era una malattia, ma un crimine passibile di pene severe perché nuoceva alla salute delle persone. Bisogna dire che fino al momento della diagnosi di Griggs, le due donne avevano atteggiamenti certamente curiosi, ma tutto sommato assai quieti, nulla a che vedere con la possessione diabolica. […]

Foto