Firenze, domani serata turistico culinaria sulla Repubblica Ceca

Mercoledì 24 ottobre si tiene a Firenze una serata di incontri e degustazioni dal titolo “1918-2018: La Repubblica Ceca si presenta”, realizzata in collaborazione con Czech Tourism di Milano e la Scuola Alberghiera di Praga. L’appuntamento è dedicato al Centenario della fondazione della Cecoslovacchia, che si è scissa pacificamente nel 1993 in Repubblica Ceca e Slovacca.

Le nuove generazioni devono fare uno sforzo e pensare che la carta geografica dell’Europa non è sempre stata così come la conoscono oggi. Per molti altri è invece viva la consapevolezza che negli ultimi secoli guerre, rivoluzioni e trattati hanno riscritto la storia, ridisegnato i confini e plasmato l’identità nazionale di molti Paesi. Tra questi anche la Repubblica Ceca, che sarà presentata dall’Ente Nazionale Ceco per il Turismo – Czech Tourism per quanto riguarda le bellezze naturali e le città d’arte, e dalla Scuola Alberghiera Radlicka di Praga per la gastronomia tipica, che sarà rappresentata da alcuni studenti con una varietà di pietanze di buffet freddo accompagnate da tipica birra ceca.

L’incontro, che è inserito nella serie “I Mercoledì del Caffè”, è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco in collaborazione con il Centro Congressi al Duomo e con le associazioni culturali della città nell’ambito dell’iniziativa Life Beyond Tourism, allo scopo di contribuire a una migliore conoscenza di culture diverse.

—

Dove: Auditorium al Duomo – Sala Borselli, Via de’ Cerretani 54/r, Firenze

Quando: 24 ottobre 2018, ore 18:00

Info:

Foto