SARIO, il 13 novembre la “Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2018”

L’Agenzia per gli investimenti slovacca SARIO organizza per il 13 novembre 2018 la Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2018, appuntamento per le imprese che intendono cogliere l’occasione per ampliare il proprio business in Slovacchia, con la possibilità di incontri B2B con decine di aziende slovacche e straniere di diversi settori industriali.

La borsa della cooperazione di SARIO, che ormai da 11 anni si rivolge ad imprese e professionisti, è il più grande evento internazionale business-to-business (B2B) in Slovacchia. A lato degli incontri si può partecipare a conferenze e tavole rotonde su tematiche relative ad automazione, robotica, elettromobilità, industria elettrotecnica, innovazione industriale e energia. Un focus sarà in particolare organizzato su questioni relative all’industria nell’area di Visegrad (Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria), con argomenti quali il mantenimento della competitività dopo la fine del boom, le industrie ad alta tecnologia e le principali tendenze su innovazione, robotica, automazione e altre nuove tecnologie.

Qui sotto un video dell’edizione 2017:

Nel corso della giornata, SARIO presenterà diverse aziende con progetti e prototipi interessanti e innovativi, tra i quali una esclusiva stampante 3D unica nel suo genere, un sistema di visione in 3D per l’automazione avanzata e un’auto da corsa completamente elettrica del campionato Formula Student al quale partecipano 500 università nel mondo.

(La Redazione)