Il diritto slovacco nelle lingue delle minoranze

Le norme di legge che riguardano le minoranze nazionali sono state tradotte in cinque lingue e pubblicate sul portale per dare modo alle persone di tali minoranze etniche di meglio comprenderle nella loro lingua madre. Il contenuto di questa selezione di normativa sarà aggiornato anche in futuro su base continuativa.

Le lingue implementate sono quelle delle etnie riconosciute come minoranze nazionali dalla legge slovacca: ungherese, rom, ucraino, ruteno, tedesco. La sezione delle lingue minoritarie si trova .

Le leggi pubblicate riguardano i diritti delle minoranze. Saranno tuttavia utilizzabili soltanto per una maggiore informazione e non hanno valore legate, che continuerà a basarsi sul testo in lingua slovacca. La traduzione andrà a beneficio anche dei cittadini stranieri che usano le lingue delle minoranze. In futuro dovrebbero essere aggiunti alle traduzioni anche altri importanti atti legislativi nazionali.

Una minoranza nazionale o nazionalità è una comunità di persone della stessa nazione (o, nel caso di una minoranza etnica, una comunità di persone che costituiscono almeno lo stesso gruppo etnico) che abita in una certa parte del territorio senza essere un’entità statale. Per preservare la loro identità nazionale, il diritto internazionale (e nella maggior parte dei paesi anche la legge nazionale) conferisce il diritto di organizzare la propria cultura nazionale, l’uso della lingua materna, l’educazione in quella lingua, eccetera. In Slovacchia, secondo il , su dati dell’Ufficio di Statistica, l’8,5% della popolazione si riconosce come ungherese, il 2% come rom (anche se diverse ricerche dicono che sono tra il 5 e il 10%), come ceco (0,6%), e poi ruteno, ucraino, russo, tedesco, polacco e altri per il restante 2%.

(La Redazione)

Foto CC0