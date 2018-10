Disoccupazione, in settembre scende in Slovacchia al 5,38%

Nel mese di settembre il tasso di disoccupazione in Slovacchia è stato pari al 5,38%, 0,04 punti percentuali in meno rispetto ad agosto e in calo dell’1,04% in confronto allo stesso mese del 2017. I dati, resi pubblici oggi dal Centro nazionale per il Lavoro, gli Affari sociali e la Famiglia (UPSVR) mostrano che il numero di persone in cerca di un lavoro è stato di 147.803 al 30 settembre, una cifra in diminuzione di 1.132 persone in confronto al mese prima.

La regione di Presov è quella dove il tasso è ancora il più alto nel paese, l’8,98%, seguito da quelle di Kosice (8,67%) e Banska Bystrica (7,38%). Il distretto con la disoccupazione più pesante è quello di Rimavska Sobota, nella regione di Banska Bystrica, dove rimane sopra il 17%. Il minor tasso di disoccupazione è stato registrato nel distretto di Hlohovec, regione di Trnava (2,06%).

