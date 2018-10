Metà degli slovacchi vede con favore l’adesione all’UE

Più della metà degli slovacchi (il 51%) considera positiva l’appartenenza del proprio paese all’Unione europea, e tre quarti di essi (il 77%) credano che la Slovacchia ne tragga profitto. Cono i due dati principali che riguardano la Slovacchia dell’ultimo sondaggio periodico Eurobarometro, che ha mostrato un crescente sostegno all’adesione all’UE, raggiungendo il record del 62%, il più alto degli ultimi 25 anni. In caso di referendum, il 59% degli slovacchi voterebbe per rimanere nel club europeo, e solo il 16% darebbe il suo voto per lasciare l’UE.

In media, il 66% degli europei è a favore dell’Unione, e il 68% ritiene che il proprio paese benefici dall’esserne membro, valore più alto dal 1983. Metà dei cittadini europei, compresi gli slovacchi, non sono tuttavia soddisfatti della direzione che sta prendendo l’UE.

(Red)

Foto cc by