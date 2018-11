Ecco i siti dell’Unesco che potrebbero sparire causa innalzamento dei mari

Secondo uno studio, nel Mediterraneo numerosi siti Unesco sono minacciati dall’erosione e dall’innalzamento dei mari. Chi rischia di più guardando al prossimo futuro?

Il tema del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello dei mari è cruciale, per il futuro delle città costiere e anche dei beni culturali che ospitano. In alcuni casi, i beni rientrano anche nella celebre World Heritage List stilata dall’ , che classifica i siti simbolo dell’evoluzione della civiltà umana. Secondo uno pubblicato su Nature grazie a una collaborazione tra diverse università europee (Kiel University, University of Southampton, Bournemouth University e University of Sussex), diversi siti patrimoni mondiali dell’Unesco presenti nelle aree costiere sono a rischio. A minacciarli i fenomeni connessi all’innalzamento del livello del mare, come le alluvioni e l’erosione delle coste; come scrivono i ricercatori, il rischio è tanto più alto nel Mediterraneo, che ospita un maggior numero di beni in quanto bacino dove hanno prosperato alcune delle più importanti civiltà della storia. I 49 siti costieri marittimi indagati rientrano nella cosiddetta Mediterranean Low Elevation Coastal Zone, vale a dire tutte quelle terre con un’elevazione fino a dieci metri rispetto al mare.

I risultati dello studio, che stima i rischi in base a quattro diversi scenari di innalzamento del mare, affermano che “la maggioranza dei siti patrimonio mondiale a rischio per entrambi i fenomeni nel 2100 sono già a rischio nelle attuali condizioni”.

Uno degli obiettivi, oltre a colmare gap conoscitivi sul tema, è fornire dati per spingere i decisori ad agire con strategie adatte ai singoli : in ballo c’è l’eredità storica e culturale ma anche il profitto, perché i beni attirano turisti da tutto il mondo e sono l’espressione massima del concetto di once in a lifetime. Almeno una volta in una vita, insomma, alcuni siti vanno visti.

Ecco una breve gallery dei siti in indagati dallo studio.

Portovenere e le Cinque Terre

Un meraviglioso spaccato di Liguria, amato nel mondo:dal 1997 Patrimonio Unesco per il grande valore scenico e culturale del paesaggio. Ma occhio, perché l’erosione è a un livello di rischio che precede quello massimo. Città barocche della Valle di Noto

La Val di Noto è tra i siti parte della Worl Heritage List dal 2002: già oggi il rischio erosione è al livello arancione, precede quindi il livello di rischio massimo. Ravenna

Dal 1996, gli otto monumenti paleocristiani della città di Ravenna sono patrimonio Mondiale dell’Umanità; già oggi, il rischio allagamento è attestato a un livello da non sottovalutare. Ferrara e il delta del Po

Rischio massimo già oggi, in ottica alluvione, per Ferrara e il Delta del Po, inserite nel 1995 nella WH List. Anche il rischio erosione non è basso, ma impatta meno. Basilica Patriarcale di Aquileia

Nel 1998, l’Unesco ha iscritto l’area archeologica e la basilica dell’antica città nella lista dei beni da tutelare. Meglio muoversi per tempo, visto che siamo già in zona medio rischio. Foto Pier Solieri.

Venezia e la sua laguna

Non bisogna aspettare il 2100 per correre ai ripari: la città e la sua laguna, secondo lo studio, fronteggiano già un rischio alto di inondazione nello scenario attuale, il più alto. Ricordiamo i motivi per cui è Patrimonio Unesco; l’intera città, dice l’ente, è uno straordinario capolavoro architettonico in cui, anche gli edifici minimi, contengono opere di artisti come Giorgione, Tiziano, Tintoretto e Veronese.

