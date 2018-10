Quello del giornalista un mestiere sempre più pericoloso

Dall’inizio dell’anno sono 56 i giornalisti uccisi nel mondo mentre svolgevano il loro lavoro. Un numero che ha già superato il bilancio di tutto il 2017, .

Molti dei giornalisti uccisi negli ultimi anni sono morti in zone di guerra, ma non tutti. Dodici anni fa la è stata uccisa nell’ascensore del condominio di Mosca in cui viveva. Stava indagando sui crimini russi in Cecenia. L’anno scorso la è stata uccisa da un’autobomba a Bidnija. Indagava sulla corruzione a Malta. Sette mesi fa il (foto in alto) è stato ucciso a Velká Mača. Indagava sui legami tra il governo slovacco e la ’ndrangheta. Quindici giorni fa , giornalista saudita, è stato ucciso nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Denunciava i metodi autoritari della famiglia reale saudita.



Foto: la prima protesta popolare per l’assassinio di Kuciak a Bratislava il 2 marzo 2018 (facebook)

Omicidi molto diversi tra loro, per contesto e per movente, ma accomunati da quella che ha definito una delle grandi questioni della nostra epoca: «Questi omicidi sono la conseguenza dello scontro fra due rivoluzioni del ventunesimo secolo: quella tecnologica, che rende possibile ottenere e diffondere informazioni in modi nuovi, e quella del sistema bancario offshore, che rende possibile rubare e nascondere i soldi in modi nuovi, e poi sfruttarli per mantenere il potere».

Prima di internet ai regimi autoritari bastavano – nella maggior parte dei casi – la censura o l’esilio per mettere a tacere i giornalisti che davano fastidio. Oggi è più complicato, e per sbarazzarsi della stampa indipendente bisogna ricorrere prima al discredito e poi, se necessario, all’eliminazione fisica. E proprio perché viviamo immersi in un flusso globale di informazioni, l’uccisione di un singolo giornalista serve a intimidirne tanti altri, non solo in un paese ma in tutto il mondo.

(Giovanni De Mauro, cc by nc nd)

Foto in alto cc by sa: Prešov, 10 marzo 2018, ceri per Ján Kuciak e Martina Kušnírová sotto la statua di San Giovanni Paolo II