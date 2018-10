Sei arresti a Nitra, vendevano immobili all’insaputa dei proprietari

Sei persone sono state arrestate nel corso di il 16 ottobre dall’Agenzia nazionale anticrimine NAKA nei pressi di Nitra, con l’intervento anche dell’unità speciale Lynx Commando e di agenti di polizia di diversi distretti circostanti. Con il raid è stata sgominata un’organizzazione criminale che commetteva frodi vendendo a ignari acquirenti proprietà immobiliari, per lo più terreni, che erano stati scelti oculatamente. I componenti dell’organizzazione agivano in modo coordinato, dividendosi diversi compiti per compiere la frode.

FINANČNÁ POLÍCIA NAKA: ZÁSAH PROTI POZEMKOVEJ MAFIITento status sa týka rovnakého prípadu, o ktorom sme vás informovali dnes ráno.Včera (16.10.2018) v Nitre a okolí zasahovala národná jednotka finančnej polície NAKA. Zadržala sedem osôb, šiestich už vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu podvodu. Na všetkých obvinených podal prokurátorovi podnet na väzbu.Okrem zadržania, obvinenia a výsluchov osôb, 81 policajtov prehľadalo spolu 12 domov a iných priestorov. Zaistili listinné materiály súvisiace s trestnou činnosťou, počítačovú techniku, USB nosiče, notebooky aj anabolické steroidy. Pomáhali aj z okresných riaditeľstiev v Nitre, Nových Zámkoch a Šali. O samotný zásah sa zase postarala zásahovú jednotka NAKA spolu s Útvarom osobitného určenia (LYNX Commando). Obvinení mali páchať podvody koordinovane s presnou deľbou práce, teda ako členovia organizovanej skupiny. Najskôr mali vytipovať vhodné nehnuteľnosti na predaj. Potom si neoprávnene zabezpečiť osobné údaje vlastníkov vytipovaných nehnuteľností. Následne na bazoši zverejniť ponuku na ich predaj. Išlo o nehnuteľnosti v katastrálnom území nitrianskeho okresu. Samozrejme všetko bez vedomia skutočných vlastníkov. Záujemcovia preto kontaktovali vždy člena pozemkovej mafie, vystupujúceho ako sprostredkovateľ, prípadne hral realitného makléra. Ďalší z členov pozemkovej mafie mal na starosť vyhotovenie kúpnych zmlúv za použitia falošných občianskych preukazov na mená skutočných vlastníkov. Dokonca im podpisy osvedčili aj notári. V jednom prípade previedli nehnuteľnosť najskôr na člena pozemkovej mafie, ktorý potom vystupoval ako jej vlastník, aby zvýšili pravdepodobnosť úspešného dokonania trestného činu. Doposiaľ zadokumentovanou trestnou činnosťou mali spôsobiť v štyroch prípadoch škodu 600 000,- eur, no naďalej preverujeme ďalšie nehnuteľnosti. Isté je, že pokračovaniu podvodov tejto organizovanej skupiny NAKA zabránila. Obvinení sú Roderik A. (42), Matuš K. (26), Miloš P. (22), Miloš L. (25), Simona L. (28), Maroš M. (44), ktorým v prípade dokázania viny hrzí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Uverejnil používateľ Streda 17. október 2018

I lotti da mettere in vendita, mettendo un annuncio sul sito web Bazoš.sk, venivano selezionati dal registro dell’ufficio catastale di Nitra, scegliendo le proprietà più adatte ai loro scopi. Le offerte venivano fatte usando i dati anagrafici dei reali proprietari, del tutto ignari dell’operazione. I potenziali acquirenti contattavano dunque un membro della banda che fingeva di essere un intermediario o un agente immobiliare. Un altro membro preparava i contratti di acquisto, con firme autenticate da notai, utilizzando carte d’identità contraffatte.

Per concludere l’azione, sono intervenuti 81 agenti di polizia, che hanno perquisito 12 abitazioni e altri locali sequestrando ricca documentazione dell’attività criminale, telefoni, chiavette USB, notebook e persino, dice la polizia, steroidi anabolizzanti. I sei accusati, che rischiano pene da 10 a 15 anni di carcere, avrebbero causati danni per almeno 600 mila euro. L’investigatore ha chiesto per tutti gli accusati la custodia cautelare.

(Red)

Foto FB/policiaslovakia