La cartiera Mondi SCP investe 340 milioni di euro a Ružomberok

La cartiera di Ružomberok Mondi SCP per dare il via all’investimento di 340 milioni di euro nella città della Slovacchia settentrionale, dove saranno implementate nuove tecnologie per la produzione, dalla fine del 2020, di 300.000 tonnellate annue di cartone rivestito in superficie di carta bianca. Il nuovo macchinario produrrà un nuovo tipo di carta da imballaggio eco-compatibile, da materiale riciclato ma bianco in superficie, oggi molto richiesto dall’industria degli imballaggi per il dettaglio.

Nell’agosto di un anno fa la Commissione europea aveva approvato i 49 milioni di euro di aiuti che il governo slovacco aveva concesso a Mondi nel marzo 2016. Allora il progetto di investimento valeva 310 milioni, poi saliti a 340 con l’aggiornamento delle tecnologie.

Lo , uno dei più grandi del conglomerato cartario che ha impianti di produzione in 30 paesi di tre continenti e un fatturato globale di 7 miliardi di euro, sta inoltre ristrutturando il complesso produttivo per la pasta di cellulosa, che entro la fine del prossimo anno dovrebe raggiungere una capacità annua di 100.000 tonnellate.

La fabbrica di Ružomberok ha una lunga storia: fu fondata nel 1880 da Jakub Klein, seguendo una tradizione di produzione di carta fatta a mano già esistente nella zona, di cui la cui prima menzione si trova in un documento del 1697. Mondi ha acquisito nel 2000 il 51% dello stabilimento, che è il più grande impianto integrato di produzione di carta e cellulosa nella Repubblica Slovacca. La sua capacità produttiva è di 560.000 tonnellate di carta fine non patinata, 66.000 tonnellate di carta da imballaggio e 100.000 tonnellate di pasta di mercato. La cartiera ha registrato l’anno scorso un calo dell’utile netto del 14% a 72,3 milioni di euro. In flessione, dell’1%, anche le vendite per 517,8 milioni di euro.

(Red)

Foto mondi-group.com