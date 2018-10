Slovacchia sconfitta dai cechi in UEFA Nations League, si dimette il ct

Nello scontro di sabato allo stadio di Trnava della UEFA Nations League, la squadra nazionale di calcio della Slovacchia ha perso 1: 2 nel “derby” contro la Repubblica Ceca, finendo ultima nel a zero punti dopo due sconfitte – la prima in settembre contro l’Ucraina. Gli slovacchi hanno iniziato il match con un ritmo più lento del solito, interrotto solo da poche azioni offensive. Tutti nel secondo tempo i tre gol. Ha inaugurato il segnapunti il ceco Michal Krmenčík al 52°, cui dieci minuti dopo ha risposto Marek Hamsik, al 62°, pareggiando il conto. Al 76° Patrik Schick, attaccante 22enne della Roma da poco entrato in campo, mette definitivamente a tacere le velleità slovacche.

Quella di sabato è stata la partita numero 100 in nazionale per il capitano slovacco Martin Škrtel, e la numero 108 per Marek Hamšík, record nazionale, con 22 reti complessive. Convocati, oltre ad Hamšík, anche altri slovacchi del campionato italiano: Milan Škriniar, la stella dell’Inter che tuttavia non ha fatto una gran figura nei due gol subiti, ed è stato duramente criticato dal suo ct Kozák. E David Hancko, difensore approdato alla Fiorentina questa stagione, 21 anni a dicembre, che ha fatto la prima apparizione nella nazionale maggiore con una decina di minuti in campo.

Dopo la deludente prestazione, Ján Kozák si è dimesso dalla guida tecnica della nazionale. Kozák, 64 anni, era l’allenatore più longevo della nazionale slovacca, dopo avere preso posto come commissario tecnico nel 2013. Il suo attuale contratto era valido fino al 2020. Ringraziandolo per l’ottimo lavoro fatto dal tecnico in questi anni, la Federazione ha informato che per l’amichevole del 16 ottobre a Stoccolma contro la Svezia la squadra sarà diretta dal suo assistente Štefan Tarkovič.

