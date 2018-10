Difesa: completati i test sui corazzati 4×4, ora le valutazioni degli esperti

L’istituto militare tecnico e di prova (VTSÚ) di Záhorie ha terminato la scorsa settimana i test sui veicoli tattici corazzati 4×4 da combattimento e multiuso. I risultati dei test saranno analizzati da esperti nelle prossime settimane per poi essere inseriti in un documento che proporrà soluzioni congiunte al Consiglio di sicurezza nazionale e al governo entro la fine di quest’anno.

Sono stati provati 7 veicoli APC (Armoured Personnel Carrier / Veicolo trasporto truppe): Aligator Master 2, Cobra 2, Eagle, Ejder Yalcin, Gerlach, Patriot e Sherpa Light . Inoltre, il veicolo Perun è attualmente in fase di test per l’esercito ceco, quindi i risultati dei test cechi verranno utilizzati anche in Slovacchia in accordo con il produttore.

Il governo ha approvato lo scorso anno l’acquisto di 404 unità di veicoli tattici multiuso corazzati da combattimento (APC) 4×4 sulla base del piano di sviluppo di lungo termine della Difesa per le Forze Armate slovacche fino al 2030. Il costo del contratto non dovrà superare i 782,7 milioni di euro, inclusa l’Iva. I veicoli dovrebbero essere essere consegnati gradualmente ai militari fino al 2024. Come già stabilito per gli 81 veicoli corazzati 8×8, che fanno parte della stessa strategia di sviluppo per un valore complessivo di quasi un miliardo di euro, il ministero della Difesa ha intenzione di coinvolgere il più possibile nel progetto l’industria della difesa nazionale, che dovrebbe cooperare con i produttori stranieri per l’assemblaggio dei mezzi.

