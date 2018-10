Aeroporto di Bratislava, a settembre ancora record di passeggeri e voli

Per il quarto mese consecutivo, l’aeroporto M.R Stefanik di Bratislava ha gestito, anche nel mese di settembre, il numero più alto di passeggeri dalla sua nascita nel 1951. Il mese scorso sono transitati dallo scalo internazionale della capitale slovacca 251.272 passeggeri, tra arrivi e partenze, ovvero il 14% in più rispetto a un anno fa. Complessivamente quest’anno, nei primi nove mesi, da e per l’aeroporto di Bratislava le rotte internazionali più popolari sono state quelle su Londra (aeroporti di Stansted e Luton), Antalya (Turchia) e Dublino (Irlanda). Ryanair continua a dominare il traffico aereo sulla capitale per numero di passeggeri e voli, seguita da Travel Service e Wizz Air. Nel corso di settembre sono decollati e atterrati presso lo scalo 3.269 voli, in aumento del 15% rispetto a settembre 2017.

