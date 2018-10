Slovacca sequestrata e violentata a Roma in un presidio di accoglienza

La donna slovacca stuprata e colpita con una bastone alla faccia da un cittadino tunisino di 20 anni. La vittima ha presentato denuncia e l’uomo è stato arrestato

Sequestrata e violentata per un’intera notte in una tenda all’interno del centro Baobab Baobab Experience, della Tiburtina, periferia di Roma. Vittima una donna slovacca di 38 anni che ha raccontato ai carabinieri di essere stata stuprata nella notte tra l’8 e il 9 ottobre scorso in una tenda da un cittadino tunisino di 20 anni arrestato nella giornata di ieri.

La donna avrebbe riferito di essere stata prima sequestrata, nel pomeriggio di lunedì, da un «giovane arabo» che l’ha prima invitata nella sua tenda, poi fatta bere super alcolici, e infine violentata. Ma non è finito lì l’incubo della giovane donna che ha provato a reagire, ma è stata colpita violentemente con un bastone al volto per poi essere di fatto «sequestrata» nuovamente nella tenda.

La giovane di 38 anni è riuscita a scappare solamente la mattina successiva, il 9 ottobre, e due giorni dopo ha presentato denuncia ai militari dell’Arma di piazza Dante che sono intervenuti e hanno fermato il 20enne tunisino, già conosciuto alle forze dell’ordine e gravato dal divieto di dimora nel Comune di Roma. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e sequestro di persona e si trova nel carcere di Regina Coeli.

(Edoarzo Izzo, cc by nc nd)

Foto illustrativa /CC0