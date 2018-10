Sondaggio: per gli slovacchi almeno un caffè al giorno, e che sia espresso

Un sondaggio realizzato in Slovacchia a fine settembre mostra che la grande maggioranza degli slovacchi bevono caffè più volte al giorno, e lo scelgono soprattutto per il suo sapore e l’aroma. Per il 90% dei partecipanti all’indagine il caffè è una parte importante della vita. Otto su dieci prendono il primo caffè a casa subito dopo la sveglia, un atto che è parte integrante del loro rituale mattutino. Più della metà dei rispondenti (53%) preferisce il caffè espresso, che vince anche presso i Fresh Corner. Sette slovacchi su dieci scelgono il bar dove prendere il caffè pensando soprattutto alla qualità. Seguono, come requisiti dei bevitori di caffè, l’atmosfera del posto, il rapporto qualità / prezzo e il comfort.

La , che ha coinvolto 1.050 intervistati sulle loro abitudini riguardo al consumo di caffé, è stata fatta online in occasione della Giornata internazionale del caffè, che si è celebrata il 1° ottobre, dalla società petrolifera Slovnaft che nelle sue stazioni di rifornimento vende oltre 20mila tazze di caffè al giorno.

(Red)

Foto CC0