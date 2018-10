Come si può nutrire 10 miliardi di persone entro il 2050

Da una dieta più a base di prodotti vegetali ad un miglioramento delle pratiche agricole fino alla riduzione degli sprechi: ecco tutte le misure, quantificate su Nature da un team internazionale, per poter avere cibo per 10 miliardi di persone.

Virare verso una dieta più salutare e basata principalmente su prodotti a base vegetale, dimezzare gli sprechi e gli scarti, potenziare le coltivazionie le tecnologie associate all’ : sono alcune misure che possono consentire di avere per una popolazione di 10 miliardi di persone, quale quella che vivrà sul nostro pianeta entro il 2050. A mostrare che questo obiettivo è possibile è un gruppo di ricerca internazionale, che per la prima volta quantifica l’impatto della produzione e del consumo di cibo a livello globale, definendo la linea e i confini, su scala planetaria, oltre i quale il sistema non sarebbe più stabile e . Lo è pubblicato su Nature ed è stato supportato dalla Eat-Lancet Commission on Food e da Planet and Health e dal progetto Our Planet, Our Health della fondazione no-profit Wellcome.

Il dà un bel colpo alla disponibilità di cibo, come mostra il recentissimo Intergovernmental panel on climate change Ipcc: per ogni grado centigrado di temperatura in più, complessivamente i raccolti di grano potrebbero diminuire del 6%, mentre quelli di riso del 10%, soltanto per fornire un esempio.

Ma ridurre i cambiamenti climatici di per sé non è sufficiente per riuscire ad avere cibo a sufficienza per tutti. L’assunto essenziale, secondo gli autori dello studio su Nature, è che si debba agire su vari fronti.

Un primo step consiste nel modificare in parte le abitudini . “Abbiamo mostrato che senza un’azione coordinata, l’impatto ambientale dovuto al sistema alimentare potrebbe aumentare del 50-90% entro il 2050, un esito dell’aumento della popolazione e dell’aumento di diete ricche di grassi, zuccheri e carne”, spiega Marco Springmann dell’Università di Oxford, primo autore dello studio.

“In quel caso i limiti globali associati alla produzione di cibo, verrebbero oltrepassati, in certi casi anche più di due volte”. I ricercatori parlano di diete flexitarian, più flessibili e maggiormente a base di prodotti di origine vegetale (dunque anche più sane): queste diete potrebbero dimezzare leemissioni di gas serra e ridurre di un quarto l’impatto di fertilizzantinonché l’uso di terreni coltivati e di acqua dolce.

Il secondo punto riguarda la migliore gestione delle pratiche e delle tecnologie agricole. Aumentare la resa delle coltivazioni a partire dagli attuali terreni agricoli, applicare e riutilizzare (riciclare) i fertilizzanti e migliorare la gestione dell’acqua sono misure che potrebbero, insieme ad altri strumenti, ridurre quasi del 50% l’impatto sull’ambiente dovuto alla produzione di cibo.

Ultimo ma non meno importante: dimezzare perdite e sprechi di cibo, riducendo così fino al 16% l’impatto ambientale della produzione alimentare. “Adottare una sola misura non è sufficiente ad evitare di oltrepassare i limiti globali”, aggiunge Springmann. “Ma il nostro studio mostra che quando le soluzioni vengono combinate possono nutrire la popolazione in crescita in maniera sostenibile”.

Per migliorare le tecnologie agricole e la gestione delle pratiche di coltivazione è necessario aumentare gli investimenti nella ricerca e nelle infrastrutture pubbliche, come spiega l’autore Line Gordon, direttore esecutivo dello Stockholm Resilience Centre. Ma è necessaria anche una maggiore attenzione lungo tutta la catena alimentare, aggiunge Fabrice de Clerck, direttore scientifico presso Eat, dal trasporto all’imballaggio e anche nell’etichettatura. Senza dimenticare l’educazione e la formazione, anche a livello scolastico, conclude Springmann, insieme a un aggiornamento delle linee guida sull’alimentazione, che mettano in luce anche l’impatto ambientale degli alimenti.

(Viola Rita, cc by nc nd)

Foto CC0