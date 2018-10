Settimana della Lingua Italiana, gli eventi in Slovacchia su cinema e cibo

In occasione della XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si svolge sul tema”L’italiano e la rete, le reti per l’italiano”, l’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava ha preparato una serie di eventi a Bratislava, Ružomberok, Banská Bystrica e Nitra tra conversazioni, proiezioni di film, seminari.

Il programma di Bratislava

Lunedì 15 ottobre 2018, ore 17:00

Inaugurazione della mostra

“Da Cinecittà alla tavola. Il cibo nei manifesti del cinema italiano”.

A cura del libraio antiquario Andrea Tomasetig

Presso Biblioteca Universitaria di Bratislava, Ventúrska 11

Orari: tutti i giorni (chiuso domenica) dalle ore 10 alle ore 18 fino al 30.10.2018

Ingresso libero

Il connubio tra cibo e cinematografia, che rende l’Italia famosa nel mondo, viene presentato attraverso materiali originali provenienti dall’Archivio Enrico Minisini di Cividale del Friuli. I manifesti, le locandine, le fotobuste vanno dalla Seconda guerra mondiale fino al 2000 e raffigurano un’Italia vera, sia popolare che borghese, dall’epoca del neorealismo a quella del benessere successivo. Tra i pezzi esposti troviamo il cinema d’autore, la commedia all’italiana, pellicole note e volti di attori come Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, ma anche film meno conosciuti e altrettanto importanti. .

Martedì 16 ottobre 2018, ore 16:30

“Cibo di carta 1945-2000”

Conversazione con Andrea Tomasetig sul rapporto tra la cucina italiana ed il cinema, i libri, le riviste e la pubblicità.

Presso Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Kapucínska 337/7

Noto curatore e libraio antiquario di Milano, Tomasetig parlerà di quell’universo non troppo conosciuto che comprende il rapporto tra la nostra cucina ed il cinema, i libri, le riviste, la pubblicità, focalizzando anche sulla particolare storia, tutta italiana, di Carosello, andato in onda dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977. Con parole e immagini si viaggerà dentro due mondi così affascinanti ed amati come quello del cibo italiano e della sua raffigurazione. .

Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 10:00

Conversazione sul tema della Settimana con Sofia Viscardi e Anna Pernice, due Stelle del web.

Presso Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava. Ingresso libero



Questo argomento di grande attualità approfondisce i legami e le influenze esistenti tra la lingua italiana, il mondo di internet, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sociale, incluse le piattaforme web ed il linguaggio dei giovani. Seguendo il tema della Settimana, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, si incontrano, in una conversazione aperta al pubblico, la creator e scrittrice e la blogger e giornalista pubblicista . .

Sabato 20 ottobre 2018, ore 21:30

“Napoli trip”, eccezionale concerto dello Stefano Bollani Quartet al Bratislava Jazz Days.

Presso Incheba Bratislava.



Domenica 21ottobre 2018, ore 17:30

“Una giornata particolare”.

Proiezione del film restaurato di Ettore Scola, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, a chiusura dello Slovak Queer Festival.

Presso Kino Lumière. It/eng /sk



Altri eventi organizzati da università e scuole:

Università Cattolica di Ružomberok



Lunedì 15ottobre 2018, ore 16:00

“Italiano (anche) da lontano. Esperienze di insegnamento della lingua via Skype”.

Lezione a cura di PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. / it*

Presso l’aula Katerin Katerinov dell’Università Cattolica di Ružomberok

Università Matej Bel di Banská Bystrica



Martedì 16ottobre 2018, ore 17:00

“Sconnessi”

Proiezione del film e disscussione sul tema “C’è bisogno di isolarsi per ritrovare il rapporto con l’altro?”

Coordinatore: Dr.ssa Fabiola Martinelli

Presso FF UMB, Tajovského 51, aula K006

Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 17:00

Presentazione del noto blog sulla lingua italiana della Dott.ssa Silvia Spatafora in collegamento Skype da Madrid.

Coordinatore: Dr.ssa Fabiola Martinelli

Presso FF UMB, Tajovského 51, aula K006

Cattedra di italianistica, Università Costantino Filosofo, Nitra

Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 14:45

Viaggio in rete sulle tracce dell’italiano

Seminario a cura del Dr. Paolo Di Vico, in collaborazione con gli studenti di Italianistica, alla scoperta dei siti web per l’apprendimento della lingua e della cultura italiana.

Presso FF UKF Nitra, Štefánikova 67, aula 315.

