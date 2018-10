UE, c’è l’accordo per abbattere le emissioni auto del 35% entro il 2030

I ministri dell’Ambiente europei hanno trovato un accordo per abbattere le emissioni dopo un incontro durato 13 ore. L’Italia si è pronunciata a favore.

L’Unione europea dichiara guerra alle emissioni di diossido di carbonio(CO 2 ) e impone di abbatterle del 35% per i veicoli e del 30% per i van entro il 2030. degli Stati membri con 20 voti favorevoli (Italia incluse), 4 astenuti e 4 contrari. Una decisione che si colloca all’interno degli sforzi fatti per contenere il .

L’accordo prevede deroghe per chi produce pochi veicoli e, nel complesso, dovrà essere ora approvato dal Parlamento europeo che aveva chiesto un taglio minimo del 40%, a fronte del 30% ritenuto ottimale dalla Commissione Ue. I negoziati iniziano il 10 ottobre e non si sa quanto potranno durare.

Si tratta di fatto di una matrice attorno alla quale sviluppare i temi trattati , conferenza Onu sul clima che si terrà a Katowice (Polonia) a dicembre di quest’anno e che è conseguenza degli accordi presi a Parigi nel 2015 e . Il commissario Ue al clima Miguel Arias Cañete si è detto soddisfatto anche se, in attesa dell’approvazione del Parlamento europeo, occorre estendere le misure di contrasto all’inquinamento anche al di fuori del comparto dei veicoli e al di fuori dell’europa politico-commerciale, pena scenari apocalittici sui quali a lungo si è discusso quando, a fine 2015, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di .

C’è quindi molto lavoro da fare, perché parte degli obiettivi prefissati dalla comunità internazionale .

Il Parlamento europeo aveva proposto pochi giorni fa una riduzione delle emissioni ancora più drastica: meno 20% entro il 2025 e meno 40% per il 2030.

(Giuditta Mosca, cc by nc nd)

Foto pixabay/edit. BS