Bilancio dello Stato, deficit allo 0,1% nel 2019, in attivo nel 2021

Secondo il progetto di legge di bilancio preventivo dello Stato, il deficit dovrebbe scendere nel 2019 al livello più basso mai raggiunto, lo 0,1% del Prodotto interno lordo (PIL). Il ministero delle Finanze prevede che il disavanzo scenderà ancora nel 2020, quando si registrerà la parità di bilancio, per poi arrivare a un avanzo nel 2021 dello 0,2%, anche in questo caso una prima volta. Allo stesso tempo, il debito pubblico slovacco dovrebbe scendere al di sotto del livello di allarme del freno al deficit, dopo sette anni di sforamento. Secondo il documento finanziario di previsione, il debito è stimato al 47,3% nel 2019, per migliorare ancora fino a un 44,8% nel 2021.

In termini reali, il disavanzo di cassa per l’anno prossimo sarà di 2,113 miliardi di euro, con entrate stimate in 15,492 miliardi di euro e spese per 17,635 miliardi. Il quotidiano Denník N ha notato che, secondo i piani del secondo governo di Robert Fico (2012-2016), quest’anno la Slovacchia non avrebbe dovuto avere un budget in deficit.

Nel progetto di bilancio sono stati indicati stanziamenti per 400 milioni di euro per pacchetti sociali, come pranzi gratuiti per gli studenti e buoni ricreativi per le vacanze in Slovacchia. Il sistema sanitario dovrebbe ricevere 5 miliardi di euro, la somma più alta mai stanziata, in aumento di 244 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

Ieri il ministero delle Finanze ha presentato il progetto di bilancio dello Stato alla riunione con le parti sociali, che ne hanno dato una valutazione positiva. I datori di lavoro hanno avuto alcune riserve, soprattutto riguardo al fatto che il ministero conterebbe ancora sulle riserve finanziarie, che invece dovrebbero servire a coprire i cambiamenti legislativi che si stanno preparando. I sindacati hanno espresso soddisfazione per il fatto che il progetto di bilancio riflette tutti gli accordi e i risultati della contrattazione collettiva, e ha messo in conto salari più alti per i dipendenti pubblici, oltre che per gli insegnanti e gli operatori sanitari.

La bozza del bilancio per il periodo 2019-2021 sarà sottoposta al governo domani 10 otobre, nella riunione settimanale del consiglio dei ministri.

(Red)

Foto CC0