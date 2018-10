Basta bevande zuccherate nei distributori automatici nelle scuole superiori

Il mese scorso la filiale di Coca-Cola ha annunciato che avrebbe limitato dall’inizio dell’anno scolastico l’offerta di nei distributori automatici posizionati nelle scuole secondarie in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. Inoltre, l’azienda ha assicurato che avrebbe rimosso da subito i suoi annunci pubblicitari per bevande gassate zuccherate dalle macchinette nelle scuole. Si tratta di una iniziativa che è parte degli impegni volontari assunti dall’Unione europea delle associazioni dei produttori di bevande (Unesda), presi nel tentativo di far desistere l’Unione europea dall’adottare un regolamento al riguardo. L’accordo di autoregolamentazione è tuttavia valido soltanto per le bevande gassate, che saranno fornite alle scuole soltanto se a basso contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti. La cosa dovrebbe riguardare circa 50mila scuole secondarie in tutta l’UE, con una platea di circa 40 milioni di studenti.

(Red)

Foto cc by nd