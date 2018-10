EVENTO ITALY ÁNO, la seconda puntata all’Osteria dell’Opera

Al primo appuntamento dell’EVENTO ITALY ÁNO, che si è svolto lo scorso 12 settembre a Bratislava, hanno accettato ľinvito e sono intervenuti ospiti illustri quali Gabriele Meucci, ambasciatore d’Italia in Slovacchia, che ha salutato tutti i partecipanti e augurato molto successo a questa iniziativa in futuro. Poi Jozef Mikloško, ex ambasciatore slovacco in Italia, autore del libro Ako sme boli Taliani (Come eravamo italiani), Raffaele Quaranta, responsabile tecnico dell’Inter Academy in Slovacchia, Rado Mlynár, general manager dell’INTER Academy IMAS Slovacchia e presidente dell’Inter Club in Slovacchia e Matej Mináč, regista cinematografico, sceneggiatore e produttore slovacco, che sta preparando un film su Federico Fellini.

Un ringraziamento e stato rivolto a tutti i partner: , di Monika Valuchova, , e in particolare alla redazione di Buongiorno Slovacchia per il supporto mediatico a questa nuova iniziativa anche per i prossimi appuntamenti. Della serata presso Sapori Italiani pubblichiamo alcune fotografie dell’evento scattate da .

Il format ITALY ÁNO è stato pensato per la comunità italiana, ma soprattutto per la diffusione della cultura italiana in Slovacchia. Si svolgerà nelle principali città slovacche, esclusivamente in locali gestiti da proprietari italian, in un’atmosfera amicale, nella quale non è richiesto né titolo, né cognome, addiritura nemmeno il nome per intero. Questo, infatti, verrà svelato solo attraverso l’aiuto della prima e della terza lettera dello stesso. Tutto ciò per rompere il ghiaccio in un ambiente informale.

L’evento è suddiviso in quattro parti, ognuna di 45 minuti, ben distinte fra loro. Nella prima parte, Giovanni Gentile, docente universitario e imprenditore in Slovacchia, introduce brevemente le regioni italiane ed alcune caratteristiche degli italiani. Per la prima volta in pubblico, prospetta nuove possibilità di formazione generale e specialistica in lingua italiana con un metodo di insegnamento innovativo, attraverso il canale YouTube ITALIANSKONSULTING, che contiene circa 30.000 video in italiano, raggruppati in playlist tematiche con sottotitoli anche in italiano.

Nella seconda parte, viene servita una cena a base di specialità culinarie italiane a tutti i presenti. Dopo la cena, le persone invitate possono condividere la propria esperienza vissuta in Slovacchia o in Italia con tutti i partecipanti. Nell’ultima parte, non mancherà la musica dal vivo degli anni ’70’ 80 ed il karaoke con in compagnia del cantante italiano Daniy’el.

Il secondo evento della serie, prima di muoversi in altre regioni della Slovacchia, si svolgerà sempre a Bratislava il giorno 16 ottobre 2018 presso l’ in via Gorkého 5, per il quale sono aperte le prenotazioni entro il 10 ottobre, fino ad esurimento dei 40 posti disponibili.

Prenotazioni online a . Info 0944 643 971.

(Red)