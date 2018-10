La BEI finanzierà progetti di Smart City in Slovacchia

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha commissionato uno studio sui progetti intelligenti in città e regioni slovacche, individuando 767 progetti dei quali quasi la metà rientrano nel calendario delle Smart Cities e Regions, rappresentando un potenziale di investimento per BEI e la Slovak Investment Holding di 576,5 milioni. Lo ha detto oggi il numero due della BEI, l’ex ministro slovacco dell’Economia Vazil Hudák, con il vicepremier per gli Investimenti e l’Informatizzazione Richard Raši (Smer-SD) e rappresentanti dell’Associazione Slovacca delle Citta e Villaggi (ZMOS) sulla creazione di una piattaforma di investimento per sostenere i progetti di Smart City.

Secondo Hudák ci sono già in corso abboccamenti per interventi in collaborazione tra la BEI e la Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), la banca pubblica slovacca di garanzia e sviluppo, e potenzialmente anche con banche private per coprire completamente il finanziamento dei progetti. In accordo con la nuova filosofia dell’UE, i progetti utilizzeranno in particolare fondi rimborsabili, ma BEI è pronta a fornire assistenza tecnica anche nella strutturazione di progetti e mettere sul piatto una somma tra 150 e 200 milioni di euro.

Il vice primo ministro Raši ha spiegato che il governo ha approvato il meccanismo per finanziare il sostegno a soluzioni intelligenti nel luglio scorso, e che i ministeri interessati andranno a pubblicare le gare non più tardi della fine dell’anno. Visto che la gran parte degli enti locali si concentrano sui fondi strutturali dell’UE, ma non hanno capacità tecnico-amministrative per creare progetti Smart City, il governo sta pensando di finanziare degli esperi, nell’ambito del Programma operativo Pubblica Amministrazione efficace, per aiutare nella pianificazione di tali progetti insieme ai centri informativi e di consulenza dell’ufficio del vicepremier.

(Red)

Foto CC0