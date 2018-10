UE: idee e spunti contro la crisi di consensi dell’Unione

Il processo di integrazione europea attraversa una pericolosa crisi di consensi. La coesione intorno a una visione condivisa che dalle origini aveva consentito di raggiungere importanti e significativi risultati è andata progressivamente indebolendosi. Per la prima volta nella sua storia, la capacità di attrazione dell’ Unione europea viene messa in discussione dall’interno.

I sintomi della Brexit e dei disagi dei cittadini

La costituisce la manifestazione più mediaticamente rilevante di questo fenomeno, ma non è la sola. Si pensi ai Paesi dell’Est europeo, verso i quali dopo la caduta del muro di Berlino abbiamo sentito il dovere e la responsabilità storica di integrarli nella nostra comunità di valori, e nei quali oggi quei valori sono messi fortemente in discussione, e dove risorgono preoccupanti tendenze nazionalistiche ad anti-liberali.

Ed anche a quanti, in questa parte della , fanno leva sul disagio di molte categorie di cittadini per taluni aspetti specifici in cui anche l’azione dell’ Unione è carente e non riesce a dare risposte soddisfacenti alle loro esigenze per “fare di tutt’erba un fascio” e propagandare improbabili ricette di affrancamento da quello che essi presentano come lo strapotere di Bruxelles e delle Istituzioni comunitarie.

Contro le sovranità, l’arma (spuntata?) delle cooperazioni rafforzate

Di fronte alla tendenza sempre più diffusa di contrapporre le nazionali alla sovranità condivisa a livello europeo, anche le – che in occasione delle celebrazioni del 60o anniversario del Trattato di Roma erano state presentate come uno degli strumenti principali per scongiurare il rischio dell’immobilismo e fare progredire l’integrazione – assumono oggi una dimensione più impegnativa di quando il concetto cominciò a farsi strada nel lessico e nelle soluzioni tecniche a disposizione degli Stati membri.

All’inizio si trattava di consentire agli “able and willing” di precorrere gli altri in conquiste che prima o poi sarebbero diventate comuni. Oggi il problema dell’“able” è passato in secondo piano rispetto a quello del “willing”. In altri termini, willing per fare cosa?, per far avanzare la prospettiva sovranazionale e federale dell’Europa o per tornare alle alleanze contrapposte che per ben due volte nella storia recente del nostro continente hanno portato i Paesi europei allo scontro? È questo il nodo intorno al quale si svolge la contrapposizione tra quello che resta dell’europeismo ‘classico’ e l’avanzata dei sovranismi; e che oggi anche l’ deve sciogliere.

Il nodo dell’euro e dell’Unione monetaria

E poi c’è l’euro. L’Eurozona dovrebbe essere il motore naturale degli auspicati sviluppi dell’ Unione verso livelli di superiore integrazione. Ma l’Eurozona è percorsa da contrasti e la sua governance non è certo ottimale anche sotto il profilo democratico. La prospettiva di un bilancio della zona euro è ancora lontana. La crisi di fiducia tra gli Stati dell’area dell’euro è lungi dall’essere stata superata. Il nodo di nuovi strumenti finanziari che potrebbero aprire prospettive di maggiore condivisione dell’obiettivo di favorire la crescita non è risolto. La dimensione politica dell’ Unione monetaria, che comporterebbe ulteriori cessioni di sovranità, è praticamente inesistente.

Per sopravvivere, l’euro ha bisogno del rispetto da parte di tutti di regole di disciplina fiscale e di bilancio. Ma il grado di rigidità di queste regole va misurata sulla necessità di evitare che i Paesi più deboli si avvitino nella spirale di una rincorsa alla crescita resa sempre più difficile dalla mancanza di meccanismi di riequilibrio a livello centrale di cui potersi avvalere per favorire il rilancio dell’economia e dalla contemporanea necessità di rispettare i severi parametri convenuti per la riduzione del debito.

[…]

–

Grafica B.Slovacchia