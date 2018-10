Il governo a Sobrance: stanziati 1,15 milioni, già creati 350 posti di lavoro

Il governo ha stanziato ieri un contributo regionale di 1,15 milioni di euro al distretto sottosviluppato di Sobrance (regione di Kosice) in una seduta fuori sede che si è svolta nel nel villaggio di Lekárovce. Il consiglio dei ministri avrebbe dovuto riunirsi nella città di Sobrance, ma all’ultimo si è deciso per la vicina Lekárovce a causa di una situazione meteo straordinaria con forti venti nella giornata precedente. I fondi stanziati per la provincia di Sobrance a ricostruzione di strade locali, un complesso sportivo, la modernizzazione del sistema di teleriscaldamento residenziale, un asilo infantile, una scuola elementare e altri progetti che non possono essere inseriti nel piano d’azione governativo approvato nell’agosto 2016. Mezzo milione è andato al comune di Lekárovce per coprire i costi dei danni provocati da una tempesta di vento il 3 ottobre.

I ministri hanno discusso lo stato di attuazione del piano d’azione per il distretto, con il quale dovrebbero essere creati nell’area 1.225 posti di lavoro entro il 2020. Secondo il vicepremier per Investimenti e Inforatizzazione Richard Raši, in questi due anni sono state aperte circa 350 posizioni lavorative all’interno del piano.

Il vice primo ministro ha affermato che grazie al piano d’azione, la disoccupazione nel distretto di Sobrance è diminuita dal 17,8% nel primo trimestre del 2016 all’attuale 7,5%. Nel mese di agosto, il tasso nazionale di disoccupazione è sceso al 5,42%.

(Red)

Foto vicepremier.gov.sk