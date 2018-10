Gli assassini di Kuciak dovevano uccidere anche il vice Procuratore generale

Secondo quanto riportato ieri pomeriggio , almeno due delle quattro persone in custodia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak sarebbero state incaricate anche per uccidere il sostituto Procuratore generale Peter Šufliarsky. Una fonte interna all’indagine avrebbe indicato che i due imputati coinvolti nel potenziale piano di assassinare Šufliarsky sono la donna, Alena Zsuzsóvá, accusata di avere ordinato il crimine, e Tomáš Szabó, l’ex poliziotto che aveva l’incarico di eseguire materialmente il delitto. La polizia, secondo la fonte, avrebbe già avviato un’azione penale nel caso, e i residenti della località in cui vive Šufliarsky, non lontana da Bratislava, hanno confermato al sito di notizie che la polizia ieri ha raccolto le registrazioni delle telecamere pubbliche. Questa mattina la Procura speciale che è stato aperto un caso per il reato di presunta cospirazione per la pianificazione dell’omicidio del procuratore Peter Šufliarsky, aggiungendo che nessuna altra informazione può essere fornita al pubblico in questa fase.

L’ufficio del Procuratore generale ha rifiutato di commentare la cosa, e la potenziale vittima Peter Šufliarsky ha chiesto ieri ai media di non pubblicare ulteriori informazioni sul caso e lasciare lavorare gli investigatori. Peter Šufliarsky è diventato il primo vice Procuratore generale nel maggio 2018. In passato si è occupato di casi scottanti, come il processo a Mikuláš Černák, il maggiore boss della mafia in Slovacchia negli anni ’90.

Nel frattempo, in il capo della polizia Milan Lučanský ha detto che lui conosceva i nomi dei quattro imputati già un mese fa, e che l’azione della scorsa settimana è stata anticipata perché qualcuno dei sospetti aveva capito di essere controllato. Un peccato, secondo lui, perché se si fosse proseguito a seguire i sospetti per qualche altra settimana si sarebbe forse potuto arrivare al nome del mandante. Al contrario di quanto aveva sostenuto il suo predecessore, costretto alle dimissioni nella tarda primavera, Lučanský ha poi anche detto per la prima volta che l’ex capo dell’unità anticorruzione dell’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) Robert Krajmer non aveva alcuna ragione di essere sulla scena dell’omicidio, un fatto che suscitò a suo tempo lunghe polemiche e portò anche Krajmer a dimettersi.

Nel frattempo l’eurodeputato Manfred Weber, leader del Partito popolare europeo (PPE) e candidato alla carica di presidente della Commissione europea nel 2019, in fatta ieri ha detto di accogliere con favore i progressi nell’indagare sugli omicidi di Jan Kuciak e della sua fidanzata, sottolineando ora l’importanza di chiarire i motivi e le connessioni di questo atto, arrivando alle persone che lo hanno ordinato. Ha poi sostenuto l’idea di indagare sull’esistenza e la natura delle relazioni tra l’imprenditore Marian Kočner (secondo alcune fonti indicato come mandante del doppio assassinio) e il caso Kuciak. In particolare, è necessario «indagare sulla natura dei rapporti tra il signor Kočner e il partito di governo Smer-SD», ha scritto Weber nella dichiarazione, emessa a nome del PPE, perché «la posta in gioco è la credibilità di Smer-SD come un partito di governo serio».

(Red)



Foto pixabay