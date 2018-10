Continua la crescita delle vendite al dettaglio anche in agosto

I ricavi per il commercio al dettaglio in Slovacchia sono cresciuti nel mese di agosto in quasi tutti i settori rispetto al mese precedente. I ricavi nelle attività di ristorazione sono aumentati del 4,6%, del 2,2% negli affitti residenziali, e dello 0,4% nel settore delle vendite al dettaglio. L’ slovacco indica anche dei cali, dell’1,3% per la vendita e riparazioni di veicoli e motocicli, e del commercio all’ingrosso dell’1%.

Nel confronto annuo, rispetto all’agosto 2017, le vendite e riparazioni di veicoli e motocicli sono aumentate nel mese di agosto 2018 del 2,8%, in particolare grazie al +4% realizzato dalle autovetture e dal +15,2% nella vendita di componenti e attrezzature per autoveicoli. I ricavi nel commercio al dettaglio sono aumentati del 3% su base annua, e del 2,8% è stata la crescita del fatturato del commercio all’ingrosso, che segue un trend in salita già al quinto mese consecutivo. Lo sviluppo delle vendite al dettaglio mostrano di tenere la già moderata crescita del mese di luglio, dopo un secondo trimestre sorprendentemente debole, secondo gli analisti. Pur se rafforzato rispetto ai mesi precedenti, rimane tuttavia inferiore all’anno scorso il fatturato delle vendite alimentari. Il buon andamento dell’occupazione, e gli aumenti salariali, stanno in particolare aumentando la fiducia dei consumatori.

Nei primi otto mesi di quest’anno spicca la crescita nel settore vendite e riparazione di autoveicoli e motocicli, che sono aumentati dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, in buona parte grazie alla crescita del fatturato per vendite di autoveicoli (+9%), vendita di componenti (+16,4%) e manutenzione (+3,5%). Nel settore dellle vendite al dettaglio, i ricavi sono cresciuti nel periodo gennaio-agosto 2018 del 3,6%.

(Red)

Foto markusspiske/CC0