Milovice (Rep. Ceca), sabato 6 ottobre la commemorazione dei caduti italiani

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che in occasione della cerimonia di commemorazione dei caduti durante la Grande guerra che è in programma sabato 6 ottobre alle ore 10.00 al Sacrario militare italiano di Milovice, nella Boemia Centrale, l’Associazione Amici dell’Italia ha messo a disposizione un autobus per agevolare il collegamento dalla capitale ceca. Per usufruire del servizio è necessario registrarsi al seguente indirizzo: dotazy@prateleitalie.eu oppure contattare il numero telefonico 603413962. Posti limitati.

Il cimitero militare italiano di Milovice (Italský vojenský hřbitov) si trova a sud-ovest della città omonima. Fu un campo di prigionia austro-ungarico per soldati italiani e russi durante la prima guerra mondiale. Vennero internati qui quasi 20.000 uomini, molti dei quali morirono per epidemie di tifo e per fame. Nel cimitero vennero sepolti 5.170 soldati italiani, 521 russi e 51 serbi.

(Fonte )

Foto sotto: cc by sa