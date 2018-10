Auto: Palamento UE chiede taglio emissioni del 40% entro il 2030

Il Parlamento europeo ha proposto di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e incentivare l’uso delle auto elettriche e in una nota l’Europarlamento ricorda che «Le auto e i furgoni producono il 15% delle emissioni di CO2. La CO2, o anidride carbonica, è un gas serra responsabile del cambiamento climatico. Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990. Rendere più severi i criteri sulle emissioni significa aumentare significativamente la possibilità di raggiungere e superare gli fissati per il 2030. Significa anche far risparmiare il consumatore sul costo dei carburanti. recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni medie delle nuove auto sono salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non dovrebbero emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021. Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% delle registrazioni di auto nuove».

La Commissione europea ha di ridurre ulteriormente il limite del 2021 del 15% entro il 2025 e del 30% entro il 2030. I nuovi obiettivi sono espressi in percentuale perché lo standard di 95g per chilometro dovrà essere ricalcolato secondo test sulle emissioni nuovi e più rigorosi che meglio riflettano le vere condizioni di guida.

Gli euro parlamentari, hanno però proposto che «le emissioni vengano ridotte di più: rispettivamente del 20% e del 40%». I deputati europei chiedono che «il 35% delle auto nuove vendute a partire dal 2030 siano elettriche o ibride» e «misure europee per accompagnare la transizione dell’industria automobilistica, in termini di competenze e posti di lavoro, verso la produzione di auto più pulite e di batterie per auto elettriche».

Questa proposta è la posizione di partenza del Parlamento europeo per i negoziati con il Consiglio, cioè con gli stati membri. Dal negoziato usciranno gli obiettivi finali.

