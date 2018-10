Corruzione, la Slovacchia al quarto posto nell’indice EY

L’Ucraina sta davvero male, con il poco invidiabile primato di leader mondiale nella corruzione nel settore business. Secondo l’Indice di percezione della corruzione calcolato dalla società di revisione (EY), l’88% degli imprenditori ucraini interpellati dichiara di avere avuto a che fare con la corruzione svolgendo la propria attività. Ma la Slovacchia non sta poi così meglio e si piazza al 4° posto: l’81% dei dirigenti d’impresa slovacchi hanno assistito a esempi di corruzione nell’ambito lavorativo. Bratislava, insomma, viene superata soltanto da Cipro e Grecia, rispettivamente all’82% e 81%, oltre che dal suo dirimpettaio orientale. I dati risalgono alla , e riguardano una indagine svolta in 41 paesi dell’area EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa). L’Italia in questa classifica rimane al 13° posto, subito dietro alla Nigeria, mentre la Repubblica Ceca è soltanto al 18°.

(Red)

Foto cc by nc sa