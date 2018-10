Ministero Trasporti: invariati nel 2019 i pedaggi autostradali

Il ministro dei Trasporti Arpád Érsek avrebbe di non toccare i prezzi delle vignette autostradali per il 2019 per i mezzi fino a 35 quintali. Viaggiare in Slovacchia sulle strade a pedaggio – autostrade e superstrade – dovrebbe dunque costare anche per il prossimo: 50 euro per il bollino elettronico valido dodici mesi, 14 euro per quallo mensile (30 giorni) e 10 euro per il periodo minimo di 10 giorni. Tra le ragioni per non aumentare il costo del pedaggio il ministro cita un “incentivo” ai conducenti all’utilizzo di strade veloci a pagamento, che sono più comode e veloci. Lasciando le strade minori più libere per il traffico locale.

I prezzi dei contrassegni sono immutati dal 2011, e sono i più bassi nella regione. Oggi, spiega il ministero, gli automezzi fino a 35 quintali possono utilizzare circa 790 km di autostrade e superstrade gestite dalla Società nazionale autostrade NDS. .

Le vignette elettroniche (Elektronické diaľničné známky – e-znamka) sono acquistabili online, sull’apposito , via app mobile ( e ), nei distributori automatici self-service e presso le stazioni di servizio ( ).

(La Redazione)