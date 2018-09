Kiska all’ONU: gli Stati devono rispettare le regole

Il presidente della Repubblica Slovacca Andrej Kiska ha tenuto mercoledì un suo intervento alla 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel quale ha sottolineato la necessità che gli Stati aderiscano alle regole, la cooperazione reciproca e la protezione dei media. Mentre la costruzione della pace ha richiesto decenni, ha rilevato, decisioni egoistiche la possono danneggiare in pochi attimi. Kiska ha evidenziato come sia «della massima massima importanza che l’ONU sia pienamente operativo, il che significa che tutte le regole e gli accordi dovrebbero essere rispettati», ha detto egli stesso ai media più tardi, ricordando che «se l’ONU assolverà interamente la sua funzione, dovrebbe essere in grado di calmare veramente la situazione in ogni singolo paese con conflitti. È importante che ogni politico si occupi correttamente delle Nazioni Unite e delle sue risoluzioni per far funzionare efficacemente le Nazioni Unite».

Sono l’egoismo e gli interessi a breve che portano «a sanzioni e guerre commerciali», ha affermato Kiska, secondo il quale oggi sembra che il rispetto delle regole «sia una roba antiquata», mentre invece «ignorarle è diventata una dimostrazione di potere». Ma nessun paese può affrontare da solo le attuali sfide globali, tra cui le migrazioni, il terrorismo, i cambiamenti climatici e lo sviluppo economico.

Rimarcando il valore della collaborazione, Kiska ha detto all’Assemblea che i politici saranno in grado di servire davvero i cittadini solo quando capiranno il suo vero valore. «Se vogliamo davvero cambiare questo mondo e il pianeta per il meglio, dobbiamo pensare agli altri – individui, nazioni e paesi».

Ricordando che i problemi di un singolo paese possono diventare in poco tempo un problema del mondo, il presidente slovacco considera l’ONU una istituzione indispensabile nel superare le differenze, aiutando a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale delle nazioni per la sicurezza globale. «L’occupazione della Georgia, dell’Ucraina e la destabilizzazione nella regione [Est europea] sono solo uno dei tanti esempi del fatto che il rispetto delle regole viene sostituito da una politica di potere senza scrupoli», ha aggiunto Kiska.

In seguito il capo dello Stato slovacco è volato a Chicago dove ha visitato l’Università di Chicago e l’Università Benedettina, incontrato gli espatriati slovacchi e visitato il memoriale al primo presidente della Cecoslovacchia, Tomas G. Masaryk, dove ha posato una corona d’alloro. «Sono contento di visitare un’università dove Tomas Garrigue Masaryk ha tenuto una conferenza 100 anni fa. Allora più di 140.000 persone lo hanno aspettato alla stazione ferroviaria, e tutti erano entusiasti dell’idea di creare un nuovo paese, la Cecoslovacchia», ha aggiunto Kiska.

(Red)

Foto prezident.sk