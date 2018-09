Camit: Speed Business Meeting per le imprese il 1° ottobre

C’è ancora tempo fino a oggi per iscriversi al prossimo Speed Business Meeting organizzato dalle camere di commercio estere in Slovacchia, che si terrà a Bratislava lunedì 1 ottobre 2018 all’hotel Park Inn by Radisson Danube a partire dalle ore 16:00.

Incentrato su incontri B2B di breve durata tra rappresentanti di impresa per sviluppare i propri business, è una occasione per ampliare i propri contatti commerciali con imprese slovacche e straniere presenti in Slovacchia. Per i membri delle camere di commercio estere è previsto un costo di ingresso scontato a 20 euro più Iva, 35 per i non iscritti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (entro il 27 settembre) vedere sul .