Roma: About Books, doppia personale con lo slovacco Jaro Varga

Si inaugura mercoledì 3 ottobre 2018 ad AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea, sito in Via Flaminia 122 a Roma, la doppia mostra personale degli artisti Shubigi Rao (Mumbai, India, 1975) e Jaro Varga (Trebišov, Repubblica Slovacca, 1982) dal titolo About Books, a cura di Lýdia Pribišová.

La mostra presenta per la prima volta in Italia una serie di opere appositamente riallestite per gli spazi di AlbumArte. Entrambi gli artisti – pur provenendo da differenti contesti culturali, sociali e politici – condividono una ricerca artistica affine dove il concetto di biblioteca viene considerato come costrutto sociale prodotto da un determinato momento storico, spazio di conoscenza e archiviazione ma anche di esclusione e strumentalizzazione politica.

L’artista Shubigi Rao, di base a Singapore e vincitrice recentemente del prestigioso Premio della Giuria del Signature Art Prize 2018, include tra i suoi campi di indagine la storia, l’archeologia, la neuroscienza, la linguistica e l’epistemologia. All’interno della mostra propone Written in the Margins, una serie di video e di disegni di grande formato tratti dal più ampio progetto in progress iniziato nel 2013 Pulp: A Short Biography of the Banished Book, uno studio sulla storia della repressione e della censura condotta attraverso l’indagine su collezioni, archivi e biblioteche, sia pubbliche che private. Attraverso le vicende di questi luoghi, Shubigi Rao ha raccolto diverse storie sul sistematico sradicamento del sapere, l’oppressione attraverso il linguaggio e la resistenza civile a questi fenomeni.

L’artista slovacco Jaro Varga lavora con un ampio spettro di tematiche che abbracciano la topografia geopolitica, gli archivi, la fallibilità delle istituzioni, gli eventi storici dimenticati, le memorie e le storie intime. Per About Books presenta tre installazioni site-specific: Library, bianca e anonima biblioteca domestica che invita i visitatori a porre, sulla sua superficie, i loro titoli preferiti, andando a definirsi sia come lavoro partecipativo che particolare indagine sulle tendenze sociali e politiche locali; Untitled II è invece una collezione di titoli di libri che, in modi diversi, contengono la parola ‘end’, ovvero fine. In Someone’s Else Dream, infine, è un insieme di copertine di libri cancellate che riportano una frase ispirata agli scritti di Foucault presenti nella sua Storia della sessualità: “Non posso liberarmi dall’oppressione del potere, della conoscenza e della sessualità”.

Jaro Varga, Untitled I, 2008 – site specific installation

Profili degli artisti

Jaro Varga (1982, Trebišov, Repubblica Slovacca) vive e lavora a Praga. Varga è curatore presso la HIT Gallery di Bratislava. Come artista ha esposto in mostre personali e collettive nel proprio Paese e all’estero: Where do we go from here? (Wiener Secession, Vienna, 2010); Public Folklore (Grazer Kunstverein, Graz, 2011); Delete (Slovak National Gallery, Bratislava, 2012); Vulnerable Failures (National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, 2013); City Diary, (Triangle Arts Association, New York City, 2013); Dysraphic City (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlino, 2013); A Private Nationalism (Kunsthalle Košice, Košice, 2014); Plato’s Third Eye (MeetFactory, Praga, 2014); e altre ancora. Residenze d’artista: Museums Quartier 21, Vienna; Futura, Prague; Heppen Transfer, Varsavia; Air Krems; ZK/U Center for Art and Urbanistics, Berlino; Triangle Arts Association, New York.

Shubigi Rao (1975, Mumbai, India) attualmente vive e lavora a Singapore. Ha partecipato alla 3a edizione della Biennale di Pune (2017), alla 10a Biennale di Taipei (2016) e alla 2a Biennale di Singapore (2008). Residenze e Premi: Künstlerhaus Bethanien international artist residency, Berlino (giugno 2016 – maggio 2017), NTU-CCA Singapore (ottobre 2015 – gennaio 2016), Creation Grant (2013) for Pulp, Presentation Grant (2012, 2013), National Arts Council Singapore. Altri premi: Winston Oh Travel Award (2005), Student Development Award (2006), Award for Excellence in the Arts for outstanding student of the year (2008, 2006).

La mostra è stata realizzata con il supporto dello Slovak Arts Council e dell’Istituto Slovacco a Roma.

About Books | Shubigi Rao – Jaro Varga

Quando: 3 ottobre 2018, ore 18:30

Dove: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma

Apertura al pubblico: 4 ottobre – 3 novembre 2018

Orari: dal martedì al sabato ore 15.00 – 19.00

Ingresso gratuito

Info: +39 06 3243882 | info@albumarte.org |