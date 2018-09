Otto arresti per coltivazione e commercio di marijuana nel sud Slovacchia

L’Unità antidroga dell’Agenzia nazionale anticriminalità (NAKA) ha tratto in arresto otto persone lo scorso martedì e sequestrato un terreno dove venivano coltivate piante di marijuana nel corso di una operazione nei distretti di Dunajska Streda e Galanta, nel sud della Slovacchia.

La polizia ne ha parlato ai media solo oggi specificando che sono state perquisite 26 tra case, garage, automobili e giardini. Nel corso delle visite, che hanno portato al sequestro di oltre tre chilogrammi di marijuana trasformata, per un valore sul mercato clandestino tra 33.000 e 49.000 euro, e più di 100 grammi di metanfetamina per un valore di circa 5.500 euro, è stato trovato anche un piccolo terreno sul quale crescevano 68 piante di cannabis, da trasformare poi in marijuana. Piante anche di una certa caratura, con altezze da 1,20 a 3,50 metri.

Sono state trovate anche le attrezzature utili alla coltivazione e trasformazione, come lampade, ventilatori, essiccatori, bilance digitali oltre a telefoni cellulari, computer portatili e una quantità di denaro contante: 37 mila euro e 700 mila fiorini ungheresi (oltre 2.100 euro al cambio attuale). E un fucile a canna lunga, cannocchiale e silenziatore.

Le ricerche degli agenti erano indirizzate in particolare su un gruppo organizzato che ha commesso reati legati alla droga anche in Ungheria, per cui l’operazione è stata realizzata in comune con l’agenzia nazionale ungherese contro la criminalità NNI. Proprio la NNI aveva arrestato due giorni prima su territorio ungherese tre persone, sequestrando otto chilogrammi di hashish, un chilo di metanfetamina, 100 litri di e un laboratorio per la sua produzione, un pacchetto di anfetamine, un’attrezzatura per la produzione di pastiglie di ecstasy e piccole dosi di altri psicofarmaci.

Per sette degli otto arrestati in Slovacchia, per i quali è stata decretata la detenzione cautelare, è stata emessa una denuncia per reati legati alla fabbricazione e detenzione di droga, e rischiano 10-15 anni di galera.

