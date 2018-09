IIC: a Bratislava ‘Ferrante fever’, mini ciclo dedicato a Elena Ferrante

Venerdì 28 settembre l’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava apre un mini ciclo – giustamente intitolato ‘Ferrante fever’ – dedicato alla scrittrice Elena Ferrante, che ha incontrato negli ultimi anni un successo planetario divenendo un vero e proprio fenomeno letterario contemporaneo, condito anche, ma solo in piccola parte, dal mistero che circonda la vera identità dell’autore. Diversi suoi libri sono stati pubblicati recentemente in lingua slovacca dall’editore Inaque, facendo sì che anche gli slovacchi siano stati contagiati dalla ‘febbre’.

Presso la si terrà venerdì 28 un incontro letterario con Tiziana de Rogatis che parlerà dell’opera di Elena Ferrante (con traduzione consecutiva in slovacco). Il che introdurrà un breve ciclo di proiezioni presso il di due film di autori italiani di grande valore ispirati a sue opere e un documentario uscito lo scorso anno dedicato per l’appunto alla “Ferrante Fever”.

Napoletana, autrice del libro ‘ ‘ uscito quest’anno, Tiziana de Rogatis racconterà del prezioso percorso ed interessante punto di vista che aiuterà gli appassionati della Ferrante ad orientarsi meglio nel labirinto dell’Amica geniale, il romanzo ormai diventato un classico in Italia e in tutto il mondo. Il ciclo in quattro volumi dell’Amica geniale è un successo trasversale, che ha avuto più di 7 milioni di lettori in tutto il mondo, affascinati da una trama che dà forma alle storie delle protagoniste Elena e Lila, di chi va e di chi resta.

De Rogatis è professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università per Stranieri di Siena. Tra le altre cose, ha scritto su Elena Ferrante diversi saggi, alcuni in inglese, e ha tenuto conferenze e tavole rotonde in Italia, Inghilterra, Olanda e Cina. Per maggiori informazioni sull’incontro con la scrittrice .

Tiziana de Rogatis | Elena Ferrante: parole chiave

Quando: venerdì 28 settembre, ore 17:00

Dove: , Obchodná 516/26, Bratislava

Mini ciclo di proiezioni su Elena Ferrante

Dove: Kino Lumière, Špitálska 2206/4, Bratislava

Programma:

3 ottobre 2018, ore 18:00: “L’amore molesto”, regia M. Martone, 1995, 104 min. *it/sk

4 ottobre 2018, ore 18:00: “I giorni dell’abbandono”, regia R. Faenza, 2005, 96 min. *it/sk

5 ottobre 2018, ore 18:00: “Ferrante Fever”, regia G. Durzi, 2017, doc. 74 min. *it/sk

(Red)