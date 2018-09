Nuovo record in Slovacchia nelle vendite di auto nuove

Le vendite di automobili in Slovacchia sono aumentate del 7% su base annua nella prima metà del 2018. Fino alla fine di agosto sono state vendute 60.607 nuove vetture, e nel solo mese di agosto la crescita è schizzata al 46% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Il trend nel mercato automobilistico è positivo in tutta l’Unione europea, dove le vendite di auto hanno segnato un +6% nel periodo da gennaio ad agosto, raggiungendo la cifra significativa di 10,8 milioni di euro di fatturato, con record per marchi come Renault, Volvo, Porsche e Hyundai.

Secondo i dati del ministero degli Interni, le auto in circolazione in Slovacchia erano 2,27 milioni alla fine di giugno. Il numero di registrazioni continua a crescere: negli ultimi 10 anni c’è stato un aumento di un milione di automobili immatricolate.

I marchi più venduti in Slovacchia sono Škoda (10.055 vetture nuove tra gennaio e giugno 2018, il 19,38% del mercato nazionale), Volkswagen (4.678 vetture, 9,02%), Hyundai (4.087 vetture, 7,88%), Kia (3.835) e Peugeot. In particolare, il marchio ceco Škoda, parte del gruppo Volkswagen, ha realizzato nel primo semestre 2018 una crescita globale di circa l’11% rispetto all’anno precedente, grazie all’innovazione tecnologica e a prezzi competitivi.

Anche la vendita di auto usate è in aumento: i modelli più venduti sono Škoda Octavia, Škoda Fabia e Volkswagen Passat. Prosegue intanto il trend negativo dei veicoli diesel, che sono a luglio diminuiti del 13% rispetto al mese di gennaio (38%).

L’aumento dell’acquisto di nuove auto è da correlarsi sia a un aumento dell’occupazione e dei salari che a una diminuzione dei prezzi di vendita a causa del nuovo protocollo per misurare il consumo di carburante e le emissioni dei gas in tutti i nuovi veicoli immatricolati nell’Unione europea che è entrato in vigore il 1° settembre ( ).

Secondo gli esperti, il mercato automobilistico continuerà questa tendenza positiva anche nei prossimi mesi.

(Fonte )

