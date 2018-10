Italiani all’estero: dalla Farnesina ultima chiamata per i conti dormienti

Ultima chiamata per i conti correnti dormienti, vale a dire quei conti che non sono più stati toccati negli ultimi 20 anni. A partire dal prossimo novembre inizieranno, infatti, a scadere i termini per riavere indietro i vecchi risparmi «dimenticati». Trascorsa questa scadenza non si potranno più richiedere indietro i soldi che finiranno nelle casse dello Stato. Come d’Italia, il ministero degli Esteri italiano ha lanciato qualche settimana fa una campagna per e sollecitare gli italiani all’estero ad attivarsi per salvare i propri soldi prima che divengano inesigibili:

«A partire dal mese di novembre 2018 inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai cosiddetti “conti dormienti” ovvero gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008. Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altrettanti 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile».

«La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all’indirizzo: , selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico ( ), oppure a mezzo Raccomandata A/R ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società».

«Si ricorda che, dopo la dormienza, l’Intermediario (bancario, postale o finanziario) ha l’obbligo di inoltrare al titolare del rapporto l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Tale invito viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto del titolare o suo delegato».