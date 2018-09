Concerto a Bratislava: jazz e tanto altro con l’Andrea Manzoni Trio

Pianista e compositore che partendo dal jazz tradizionale spazia verso un universo più ampio di musica contemporanea includendo stilemi, sonorità e modalità di diverse provenienze, Andrea Manzoni, prima promessa e poi conferma italiana sulla scena internazionale, si affaccia con il suo Trio per la prima volta a Bratislava, nell’ambito del suo tour europeo, con un atteso concerto questo giovedì presso l’auditorium della Radio Slovacca.

La sua musica, che lui ha definito con scrupolo nel corso di anni di esperienze eclettiche, che vanno dal teatro al minimalismo, in un mix personale di ricerca continua dove confluiscono esperimenti e suoni di diversa natura, inclusa l’elettronica, non si lascia facilmente etichettare. Il tutto seguendo quello che sembra il suo marchio di fabbrica: «La musica Jazz viene sempre accostata all’improvvisazione, ma ci sono altri modi per afrontare questo genere», ha detto tra l’altro.

Nato a Milano trentotto anni fa, Andrea Manzoni è pianista, compositore e produttore nonché rappresentante di una nuova generazione che si muove tra jazz, elettronica, rock e colonne sonore. La musica del suo Trio richiama, ma al tempo stesso di distingue da, band contemporaneecome come The Bad Plus, Esbjörn Svensson Trio e Tingvall Trio.

Arrivato al suo terzo disco personale ( ), uscito a gennaio di quest’anno, Manzoni si è esibito su palchi internazionali di prestigio, tra cui la Carnegie Hall a New York, Saint Martin in the Fields a Londra, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Arts Center ad Hong Kong, l’Acropolium di Cartagine, il Theatre Municipal di Tunisi, il Blue Note a Milano. Non sono mancati inviti a festival come l’ISEA2016 a Hong Kong, il Luminate Festival a Cambridge, l’Heineken Jamminʼ Festival (il più grande festival musicale italiano all’aperto) e a trasmissioni televisive e radiofoniche (RSI Swiss Radio TV, France 2, France Inter, Europe 1). Nel suo carnet anche premi, tra cui lo Yamaha Music Competition Italia.

Manzoni ha studiato musica classica sotto la guida di Nazzareno Carusi, Tiziano Poli, Antonio Ballista e jazz con Franco D’Andrea e Stefano Battaglia. Ha collaborato con il produttore Peter Walsh (Stevie Wonder, Peter Gabriel, Simple Minds ecc.), e suonato con Aldo Romano, Jan Bang, Lawrence D. Butch Morris, Irene Grandi e molti altri.

Con lui saranno a Bratislava due musicisti che ne condividono la visione progettuale:

Viden Spassov, nato a Sofia, contrabbassista e polistrumentista che ha studiato musica classica al Conservatorio di Aosta, jazz al Cemm di Milano e come fonico e arrangiatore presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Ha suonato con la Sai Symphony Orchestra e la PianoLink Philharmonic Orchestra di Milano. Negli anni si è esibito con vari gruppi, sia jazz che rock, ha inoltre collaborato con Dave Sixx, Jacopo Massa, Illacrimo e altri artisti del panorama underground italiano.

Andrea Beccaro, nato a Biella, è un compositore e arrangiatore che usa la batteria come principale mezzo di espressione. Ha studiato percussioni classiche con Franco Campioni, batteria con Franco Rossi, Alfredo Golino. Diplomato al Musicians Institute di Los Angeles, ha studiato con musicisti e didatti come Franco Campioni, Joe Porcaro, Steve Houghton, Gary Hess, Ralph Humphrey, Casey Scheuerell. I suoi contributi musicali variano dallo scrivere musica per video, film e documentari e registrare con artisti come Andrea Manzoni, Natalya Skvortsova e Popa Chubby.

Andrea Manzoni Trio

Concerto jazz con Andrea Manzoni (pianoforte), Viden Spassov (contrabbasso) e Andrea Beccaro (percussioni)

Quando: giovedì 27 settembre 2018, ore 19:00

Dove: Bratislava, Radio Slovacca (RTVS), Mýtna 1

Organizzato da IIC Bratislava in collaborazione con RTVS

Ingresso libero fino ad esaurimento posti