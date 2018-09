Com’è andata la quinta conferenza europea sull’acqua

Si è svolta la scorsa settimana a Vienna la organizzata dalla Commissione europea e dall’Austria, che detiene l’attuale presidenza del Consiglio dell’Ue: un evento dal quale è emerso chiaramente che per sono necessari maggiori sforzi comuni in materia di politica, legislazione e investimenti.

Da una parte, in tutta Europa sono stati compiuti progressi nel miglioramento della qualità dell’acqua, la gestione delle acque è diventata più integrata e anche la gestione dei rischi per prevenire le inondazioni è progredita. Dall’altra, permangono problemi strutturali, tra cui l’inquinamento derivante dall’agricoltura o da un trattamento delle acque reflue non ottimale, modifiche fisiche dannose per fiumi e laghi e un’eccessiva estrazione delle acque: problemi che devono essere considerati nel valutare l’idoneità generale della normativa Ue in materia di acque, compresa la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Una valutazione che emerge in un momento cruciale per lo sviluppo della politica europea in materia di acque. L’Agenzia europea dell’ambiente ha recentemente pubblicato una , che dimostra che la qualità dell’acqua sta migliorando, anche se troppo lentamente come denunciato anche da associazioni ambientaliste, .

In questo contesto la Commissione Ue sta portando a termine la valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici e dei piani di gestione del rischio di alluvione per il periodo 2015-2021. Anche la legislazione Ue in materia di acque è in fase di valutazione: la Commissione ha appena avviato la verifica dell’idoneità della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni. Inoltre, fino al 19 ottobre è possibile accedere alla per la valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

