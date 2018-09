Disoccupazione in Slovacchia al 5,42% in agosto

Nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Slovacchia è sceso di pochi centesimi di punto rispetto al mese precedente, attestandosi al 5,42%, secondo le statistiche diffuse dall’Ufficio per il Lavoro, gli Affari sociali e la Famiglia (UPSVaR), mentre segna un calo su base annua dell’1,12%.

Il maggior tasso di senza lavoro ad agosto è stato registrato nella regione di Presov, pari all’8,94%, che insieme a Kosice (8,78%) e Banska Bystrica (7,49%) è una delle tre regioni con disoccupazione sopra alla media nazionale. Mentre il distretto con il numero più alto di persone in cerca di lavoro rimane Rimavska Sobota, nella regione di Banska Bystrica, con il 17,25% di disoccupati. All’altro capo della classifica sta il distretto di Hlohovec, regione di Trnava, dove appela l’2,1% della popolazione sta cercando una occupazione. Nel complesso, il tasso di disoccupazione in agosto è sceso in 54 dei 79 distretti, e salito in 25.

Gli uffici del lavoro in tutta la Slovacchia hanno riportato di 81.936 posti di lavoro vacanti alla fine di agosto, un numero in calo rispetto al mese precedente di 560. Nella regione di Bratislava, dove la disoccupazione è più bassa, c’è il numero più alto di posti di lavoro disponibili.

(Red)



Foto Stepan CC0