I prezzi alimentari in Slovacchia corrono più che nel resto d’Europa

I prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche in Slovacchia sono aumentati del 5,4% nella prima metà del 2018, e questo rappresenta il maggiore aumento nell’Unione europea. L’incremento è dovuto sia al grande volume delle importazioni alimentari in Slovacchia (più alto del 25% rispetto alle esportazioni), sia ai recenti problemi del settore alimentare europeo, come la contaminazione delle uova con fipronil e la crisi del latte, che ha causato l’aumento del prezzo del burro.

Dal 2000 in Slovacchia i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 45,7%, un livello di crescita pari a quello della vicina Austria. La crescita più lenta dei prezzi alimentari tra il 2000 e il 2017 è stata registrata in Irlanda (7,6%), mentre in Romania si è registrato un aumento del 185,6%.

(Red)

Foto pixabay CC0