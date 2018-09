Palestina: il peccato originale degli accordi di Oslo

Mentre sul prato della Casa Bianca , intorno a me fischiavano i proiettili. Mentre il 13 settembre 1993 il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin dava la mano al leader dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Yasser Arafat, io indossavo un casco e un giubbotto antiproiettile.

Non è una metafora. Verso la metà di settembre di quell’anno ero a Sarajevo, una città martoriata e sotto assedio. Quando a Washington sembrava facessero la pace, io stavo vivendo il culmine di una guerra. Arrivai alla pace solo più tardi.

Due giorni prima di partire per la Bosnia, avevo scritto su Haaretz: “Quando il primo ministro Yitzhak Rabin in cui riconosceva l’Olp, il mondo non è crollato, ma non c’è neanche stata gente che si è tuffata nelle fontane per la gioia. L’evento, che è stato importante almeno quanto , non sembra entusiasmare gli israeliani. La destra ultraortodossa è infuriata, la sinistra è incredula e la maggior parte degli israeliani si preoccupa più di come questo progresso diplomatico influirà sulla borsa che di cosa succederà alla kasbah di Nablus”.

L’addio a Gaza

All’inizio di novembre dello stesso anno incontrai Raafat Abed, un comandante dei Falchi di Al Fatah, un gruppo armato fedele ad Arafat, responsabile dei campi profughi nella parte centrale della Striscia di Gaza. Abed viveva in clandestinità nel campo di Nuseirat. Anche se erano stati firmati gli accordi di Oslo, continuava a essere in cima alla lista dei ricercati di Israele. Scappava dai servizi segreti dello Shin bet e dall’esercito israeliano, e dormiva ogni notte in un letto diverso.

“Per ora abbiamo sospeso la lotta armata”, mi disse. “Obbediamo agli ordini”.

Mi ricordo quando lasciai la Striscia di Gaza dal checkpoint di Erez agitando platealmente la mano. Arrivederci Gaza, arrivederci e addio. Non torneremo più, sicuramente non per parlare dell’occupazione. L’occupazione è finita, così pensavamo. Ne vedevamo già l’epilogo all’orizzonte.

