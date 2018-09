Europa, un popolo di cento milioni di volontari

BRUXELLES – focus/aise – Il Parlamento europeo ha dato via libera al Corpo europeo di solidarietà, approvando il provvedimento che consentirà ai giovani di fare volontariato o lavorare in programmi di solidarietà a livello europeo.L’iniziativa, annunciata dal Presidente Juncker durante il discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 2016 può contare ora su di un quadro giuridico che consentirà ai giovani dell’UE di partecipare a un’ampia gamma di attività legate alla solidarietà, come l’istruzione, la salute, la protezione dell’ambiente, la prevenzione delle catastrofi, la fornitura di prodotti alimentari e non, e l’accoglienza e l’integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo.

Ma come si presenta, oggi, il mondo del volontariato in Europa? Intanto, va detto che sono oltre 100 milioni gli adulti coinvolti nel volontariato in Europa e, tutti insieme, rappresenterebbero il Paese più popoloso del continente occidentale. Nei Paesi Ue, per esempio, circa il 23% delle persone di età superiore ai 15 anni sono impegnate in qualche attività di volontariato. Le organizzazioni religiose, poi. rappresentano il terzo più importante settore del volontariato in Europa, dopo lo sport e l’istruzione. Uno studio della CEI fornisce anche una sorta di identikit , un profilo medio, insomma, della persona coinvolta in attività di volontariato: di mezza età, ben istruita, con reddito elevato, mentre poco rilevanti appaiono le differenze di genere. La classifica dei Paesi con i più alti tassi di partecipazione vede tra i primi Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria e Paesi Bassi, dove in media oltre il 40 per cento delle persone di età superiore a 18 anni partecipano abitualmente ad attività di volontariato o beneficenza. Grecia, Regno Unito, Francia, Slovenia e Belgio tassi di partecipazione che superano il 30 per cento. Le più basse percentuali, invece, riguardano Romania, Bulgaria e Polonia, come anche Portogallo e Spagna, tutti Paesi dove la percentuale è inferiore al 15 per cento. La nostra Italia si situa al 14° posto della classifica, e, quindi, attorno alla media europea che è del 23 per cento.

Ma, come nasce questo nuovo corpo europeo di solidarietà? Innanzitutto, si è provveduto ad approvare un bilancio complessivo, per il periodo 2018-2020, di 375,6 milioni di euro, di cui il 90% destinato al volontariato e il 10% alla parte occupazionale del programma. La Commissione europea, inoltre, ha proposto complessivamente 1,26 miliardi di euro per il prossimo esercizio finanziario 2021-2027.

Il programma è aperto ai singoli individui, che possono iscriversi alle attività gestite dalle organizzazioni registrate. Gli individui e le organizzazioni possono registrarsi attraverso un portale web multilingue e interattivo che può essere utilizzato per offrire o cercare esperienze di volontariato, tirocinio o inserimento professionale.

Dal lancio dell’iniziativa nel 2016, più di 70.000 persone si sono registrate e quasi 7.000 persone stanno già partecipando ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti, e sostegno alle comunità locali, al patrimonio culturale o all’istruzione. Gli eurodeputati, inoltre, hanno votato a favore di una maggiore accessibilità al programma per i giovani con minori opportunità, come le persone con disabilità, o provenienti da comunità isolate o emarginate, e per i giovani con difficoltà di apprendimento o di salute. Da parte loro, Commissione europea e Stati membri dovranno prevedere delle misure speciali per loro, inclusi una guida e delle offerte specifiche.

I giovani possono iscriversi a partire dall’età di 17 anni, ma devono avere più di 18 anni (e non più di 30) all’inizio delle loro attività di volontariato o di lavoro.

Per evitare lo sfruttamento dei giovani, l’Europarlamento ha votato a favore di una chiara distinzione tra attività di volontariato e tirocini, per garantire che nessuna organizzazione partecipante utilizzi i giovani come volontari non retribuiti quando sono invece disponibili potenziali posti di lavoro. Il periodo di volontariato, quindi, sarà limitato a 12 mesi mentre i tirocini saranno da 2 a 6 mesi. Inoltre l’assemblea UE ha anche imposto un contratto di lavoro minimo di tre mesi.

Infine, tutte le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di un “marchio di qualità” che ne certifichi il possesso requisiti necessari per offrire attività di solidarietà di alta qualità. Un marchio che verrà controllato regolarmente e potrà essere revocato; purtuttavia, le organizzazioni no potranno essere essere finanziate automaticamente per il semplice fatto che sono munite di questo marchio.

In sostanza , il Corpo europeo di solidarietà è un programma di volontariato molto ampio per i giovani in Europa, che nasce con l’obiettivo di rafforzare la solidarietà in Europa, oltre che di aprire nuove prospettive di sviluppo per i giovani e offrire sostegno alle comunità all’interno e all’esterno dell’Unione.

(focus/ )

Foto