Pellegrini: bene le decisioni su investimenti per le Forze armate

Durante una visita al ministero della Difesa, il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD) ha fatto il punto sulle più recenti decisioni del Consiglio per la sicurezza della Repubblica Slovacca, del governo e del ministero in relazione ai grandi investimenti che il paese sta portanto avanti nella più grande opera di modernizzazione delle Forze Armate dall’indipendenza del paese 25 anni fa. Decisioni, , «non sempre facili e che hanno richiesto anche un certo coraggio a livello politico, ma penso che le decisioni passate del Consiglio di sicurezza, del governo e del ministero della Difesa siano state giuste». Pellegrini, del ministero, ha in particolar modo apprezzato il lavoro fatto nel progetto di acquisto degli aerei da combattimento americani F-16 Block 70/72, per i quali anche la controparte Usa ha «molto apprezzato l’approccio molto professionale dei funzionari slovacchi».

Il primo ministro ha apprezzato anche il coinvolgimento dell’industria nazionale della difesa nella modernizzazione delle truppe di terra, ricordando che la Cecoslovacchia «era tra i leader mondiali del settore della difesa», che ha subito una totale disgregazione per poi vedere ora risorgere alcune imprese militari di eccellenza di proprietà dello Stato che si basano su esperienze e competenze «della nostra gente». Pellegrini si è augurato che il settore industriale militare porti maggiore occupazione nelle regioni meno sviluppate.

Il ministro della Difesa Peter Gajdos (Partito nazionale slovacco / SNS) ha sottolineato gli sforzi del suo dicastero per perseguire gli obiettivi fissati dal piano di sviluppo a lungo termine della Difesa, ed ha annunciato modifiche legislative «per rendere il servizio nelle Forze armate più attraente» per i giovani, ricordando l’aumento del 10% dei salari dei soldati professionisti previsto dal gennaio 2019 e un ulteriore aumento del 10% dal 2020.

(Red)

Foto mod.gov.sk

Sotto: F16 in formazione (pixabay)