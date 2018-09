Da IROP 1,7 miliardi di euro per sviluppo città e villaggi. Già destinati 1,24 miliardi

Sono stati stanziati circa 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo di città e villaggi in tutta la Slovacchia nel periodo 2014-2020, ha ricordato ieri il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Gabriela Matecna (SNS) in una che ha tenuto a Chorvatsky Grob, comune vicino a Bratislava. Finora i progetti hanno goduto di assegnazioni per 1,24 miliardi di euro.

Nell’incontro con i giornalisti, Matecna del Programma operativo regionale integrato ( ) finanziato dall’UE, e ha detto che i fondi disponibili servono a sostenere le infrastrutture pubbliche, come strade, scuole materne, per la fornitura di attrezzature a scuole primarie e secondarie e a potenziare la protezione ambientale. Il programma IROP ha come scopo ultimo l’avviamento di azioni per migliorare la qualità della vita e garantire la fornitura sostenibile dei servizi pubblici in regioni, città e comuni.

Matecna ha ricordato che nel 2016 «abbiamo lanciato il primo invito a presentare proposte finanziate dall’UE per il Programma operativo regionale integrato: negli ultimi due anni abbiamo lanciato circa 30 inviti a presentare proposte, approvato centinaia di domande e ora possiamo vedere i primi progetti realizzati con successo».

Sono stati ampliati asili, fatte piste ciclabili, aperti nuovi parchi e spazi verdi, acquistati autobus a basse emissioni per il trasporto urbano e molto altro, dice il ministero dell’Agricoltura, che gestisce il programma POR, Quest’anno secondo il dicastero saranno fatte altre nove chiamate per un valore di 353 milioni di euro, ed entro la fine del 2018 saranno stati prelevati il 92% delle risorse a disposizione.

(Red)