Intervista a Ivo Nesrovnal, sindaco di Bratislava: il suo impegno per una città sostenibile ed equilibrata

Bratislava ambisce a diventare sempre più una città sostenibile ed equilibrata che offre un ambiente di vita sano, una città economicamente prospera che crea e assicura posti di lavoro, garantisce la pace sociale e genera opportunità educative. Tutti i programmi politici e sociali del Consiglio comunale di Bratislava ruotano attorno al benessere comune e mirano ad incoraggiare la partecipazione di tutti i cittadini. Il sindaco Ivo Nesrovnal vuole mantenere e promuovere ulteriormente il volto cosmopolita di una città vitale e tollerante.

In vista delle elezioni municipali di novembre lei ha confermato che si ricandiderà, dichiarando che la città ha bisogno di un lavoro sistematico e continuo per affrontare i problemi trascurati che sono stati fonte di controversie per decenni. Ha raggiunto risultati significativi in vari settori, ma alcuni problemi sono rimasti, ad esempio il sistema di parcheggio. Cosa pensa di fare al riguardo?

Negli ultimi quattro anni siamo riusciti a svolgere parecchio lavoro nella città, con significativi progressi in molti aspetti. Tuttavia, allo stesso tempo, vedo che ci sono ancora molti problemi che devono essere affrontati, come ad esempio regole uniformi riguardo al parcheggio in città. Bratislava è l’ultima capitale regionale che non ha affrontato questo problema fondamentale.

Sto lavorando per presentare un piano specifico al Consiglio comunale e ottenerne l’approvazione. Oltre a favorire i residenti permanenti di Bratislava migliorando la situazione dei parcheggi nella capitale, l’introduzione del piano comporterebbe anche maggiori risorse per lo sviluppo della città, poiché i non residenti in città pagano le tasse nel comune corrispondente al loro luogo di residenza. Questo sottrae a Bratislava molto denaro: parecchie persone attualmente usano i servizi cittadini, ma non sono residenti permanenti. Mi interessa davvero mettere ordine nelle strade di Bratislava e assicurarmi che il numero di macchine parcheggiate con targhe di altre località non impedisca ai residenti locali di parcheggiare le loro auto. Mi stanno a cuore gli abitanti di Bratislava e il miglioramento della qualità della vita in città.

Perché ha deciso di candidarsi come indipendente alle elezioni comunali?

Durante i quattro anni del mio mandato di sindaco ho acquisito molta esperienza e ho ricevuto sufficienti riscontri dai residenti di Bratislava che voglio sfruttare nel prossimo trimestre. Ci sono problemi che non possono essere risolti in quattro anni: in particolare quelli strategici, come i trasporti, richiedono un periodo più lungo. Sono candidato indipendente perché solo questa modalità mi dà la libertà di negoziare con il governo, l’amministrazione regionale o i distretti della città.

Lei utilizza spesso i social network per informare sulle iniziative dell’amministrazione comunale ed è in diretto contatto con i cittadini, per esempio con la pagina “Bratislava works”. Di che cosa si tratta?

Per comunicare i problemi rilevanti della città, insieme ai media tradizionali, la città utilizza il web e i social network, inclusa la pagina Facebook di “Bratislava Works”, il cui obiettivo principale è comunicare informazioni riguardanti le riparazioni e altri lavori in città, nelle strade, negli spazi pubblici, eccetera. Inoltre, quest’anno la città ha modernizzato e migliorato sia il design che i contenuti del suo sito web, con particolare attenzione all’apertura e alla trasparenza dell’ufficio. Il nuovo sito promuove, in particolare, la partecipazione o l’impegno delle persone nella vita della città, fornendo maggiori informazioni su vari settori, quali trasporti, progetti strategici e servizi ai cittadini.

L’espansione del trasporto pubblico urbano fa parte dei suoi piani futuri come sindaco di Bratislava. Puoi dirci qualcosa su questo progetto?

Ho promosso misure per limitare il numero di auto in città al fine di migliorare la situazione del traffico. E stiamo cercando di motivare le persone a ridurre l’uso dei veicoli privati e scegliere il trasporto ferroviario. Lavoriamo costantemente per migliorare continuamente la qualità dei veicoli e dei servizi del trasporto pubblico e stiamo preparando diversi progetti di park-and-ride (parcheggi situati fuori dalle grandi città per facilitare gli utenti che sostuiscono il trasporto privato con i mezzi pubblici, NdR). Sono passati quasi tre anni da quando ho iniziato a lavorare intensamente per introdurre una politica di parcheggio che favorisca i residenti locali e incoraggi i viaggiatori ad utilizzare modi di trasporto alternativi. Inoltre, attraverso negoziati con il governo, siamo riusciti ad aumentare il numero di servizi di treni suburbani sui percorsi più trafficati per chi viaggia a Bratislava per andare a scuola o al lavoro, allo scopo di evitare gli ingorghi del traffico mattutino.

Alcuni parlano della possibilità di rinnovare il vecchio progetto di costruzione di una breve e poco profonda metropolitana tra il Ponte Vecchio e la stazione ferroviaria di Filiálka sotto le strade Karadžičova e Dostojevského Rad. Che cosa ne pensa?

Siamo realistici: certo, una metropolitana a Bratislava non farebbe male e risolverebbe molti problemi. Ma il tempo in cui c’era ancora la possibilità di realizzarla è passato irrevocabilmente. Il futuro del trasporto pubblico a Bratislava è attualmente basato principalmente sul trasporto ferroviario. Su questo dobbiamo concentrarci e investire il nostro tempo e le nostre energie. Insieme alla politica di parcheggio e ai parcheggi, queste sono le soluzioni chiave che hanno un potenziale realistico. Per quanto buono, il progetto di una metropolitana è solo un sogno del passato.

Lei è un grande difensore del trasporto ecologico e delle biciclette per tutti come mezzo di trasporto quotidiano. La città sta pianificando una serie di progetti relativi ai veicoli elettrici, l’elettrificazione dei trasporti pubblici e l’uso condiviso delle biciclette. Potrebbe fornirci ulteriori dettagli?

Il trasporto individuale in auto è un lusso e il nostro ambiente ne paga il prezzo più alto: ingorghi, inquinamento, rumore… Dobbiamo adottare un comportamento più responsabile nei confronti della natura. Fortunatamente, sono disponibili mezzi di trasporto più ecologici, indipendentemente dal fatto che si utilizzi il trasporto pubblico di Bratislava, che è migliorato, o una bicicletta. Il numero di residenti di Bratislava che utilizzano questa forma alternativa e “verde” di trasporto è in aumento. Questo è anche evidente nelle statistiche riportate dalla campagna nazionale “Andare a lavorare in bicicletta”. Alla fine dell’estate abbiamo in programma di promuovere l’uso delle biciclette condivise a Bratislava. Inoltre, nell’ambito della promozione della mobilità elettrica nella capitale, la città, in collaborazione con la società elettrica ZSE, ha partecipato al progetto internazionale URBAN-E, che mira a promuovere l’espansione dell’infrastruttura delle stazioni di ricarica in Europa. Pertanto, ci saranno circa 60 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Bratislava. Stiamo anche acquistando autobus elettrici nel contesto del progresso del trasporto pubblico urbano, che è una delle misure per migliorare la qualità della vita in città. Questo è un cambiamento rivoluzionario nel trasporto pubblico di Bratislava, perché gli autobus sono silenziosi ed ecologici. Al momento, sono utilizzati in città 18 di questi autobus. Si tratta di autobus climatizzati a pianale ribassato con connessione wi-fi e, ad esempio, caricabatterie per cellulari.

Le foreste dei Piccoli Carpazi e del Danubio rappresentano un quarto dell’area di Bratislava e costituiscono una ricchezza nazionale unica che deve essere protetta. Quali passi intende fare la città in questo senso?

Secondo una classifica pubblicata di recente, Bratislava è la terza città più verde del mondo. Questo è un risultato fantastico che conferma che la nostra città è considerata un buon posto in cui vivere anche oltre i suoi confini. Il problema è che l’organizzazione comunale della gestione forestale, Mestské lesy, possiede solo una parte dei boschi sul territorio della città, e il resto è di proprietà dello Stato. La nostra proposta di ridurre significativamente l’estrazione del legno è stata approvata dal Consiglio municipale, e stiamo investendo nella funzione ricreativa delle foreste: strutture in legno, gazebo, insegne, cestini per i rifiuti e attrazioni per tutte le età. D’altra parte, la società di gestione forestale statale Lesy SR considera l’area intorno a Bratislava un’opportunità di business. L’ho detto molte volte e lo ripeterò di nuovo: nel XXI secolo, le foreste dovrebbero soprattutto svolgere una funzione ecologica e ricreativa, non dovrebbero essere solo coltivazioni di alberi per la produzione di legno. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda le foreste dei Piccoli Carpazi ai margini della nostra capitale. Questo è uno dei motivi per cui ho avviato un dialogo con il Ministero dell’Ambiente per dichiarare una parte dei Piccoli Carpazi vicino a Bratislava come Parco Nazionale. Questo permetterà a persone e ciclisti di camminare e andare in bici liberamente nei boschi, mentre sarebbe strettamente regolata la raccolta del legname in questo prezioso territorio, che dobbiamo proteggere e preservare per le generazioni future.

Bratislava sta facendo molto per trasformarsi in una “smart city”. Questo processo richiede visioni innovative, una politica strategica e uno standard culturale più elevato della città. Quali passi pensa siano necessari in questo processo di innovazione?

Quest’anno, la capitale celebra il 25° anniversario della nascita della Slovacchia come Stato indipendente. Il quotidiano britannico “The Guardian” ha elogiato i progressi che abbiamo compiuto nei 25 anni da quando Bratislava è diventata capitale. Stiamo raggiungendo il livello delle città europee moderne in termini di qualità dell’ambiente e dei servizi disponibili, e il tenore di vita della popolazione sta aumentando. Bratislava si trova nella migliore situazione finanziaria della sua storia moderna e sta facendo progressi. Stiamo rivitalizzando gli spazi pubblici, effettuando riparazioni stradali su vasta scala, aumentando il livello di qualità del trasporto pubblico e lavorando per incrementare e migliorare le aree verdi della città.

Più recentemente, la città ha sviluppato un concetto di città intelligente chiamato “Smart Bratislava 2030” (“ “), che è disponibile sul sito web di Bratislava ed è aperto a commenti pubblici. Vogliamo che Bratislava diventi una città del XXI secolo.

Stiamo già implementando diversi progetti intelligenti a Bratislava, come l’introduzione di un sistema di trasporto integrato nella regione di Bratislava, l’ammodernamento delle linee tranviarie e lo sviluppo di un sistema centrale di trasporto pubblico urbano, l’ampliamento delle piste ciclabili e la promozione della mobilità elettrica, la rivitalizzazione di alcune zone nel centro di Bratislava, l’applicazione sperimentale di misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il problema della ritenzione delle precipitazioni atmosferiche a Bratislava, l’introduzione di servizi elettronici comunali per accelerare la comunicazione con i cittadini o la cooperazione con istituzioni scientifiche e di ricerca per promuovere soluzioni urbane intelligenti e innovative per una vita più semplice e migliore per i residenti di Bratislava. Quando le persone che intendono investire nella città mi presentano i loro progetti, chiedo sempre loro in che modo gli abitanti della capitale ne trarranno beneficio.

A maggio, la città ha lanciato la campagna “Richiedi la residenza”, invitando persone provenienti da altre parti della Slovacchia che vivono e lavorano a Bratislava a richiedere la residenza permanente nella capitale. Qual è lo scopo di questa iniziativa, quali vantaggi porta a coloro che cambiano la loro residenza permanente e come funziona?

Ufficialmente, la popolazione di Bratislava è inferiore a 450.000. In realtà, ci possono essere fino a 200.000 persone in più che vivono in città. Ogni nuovo residente permanente significa più di 300 euro nel budget della città per pagare strade migliori, trasporti pubblici migliori, strade più pulite, più aree verdi e molte altri servizi di cui la città non può usufruire al momento perché questo denaro manca nel budget comunale. Ad esempio, 333 nuovi residenti registrati contribuiranno con 100.000 euro all’anno al bilancio della città. Questo può consentire di pagare 10 pensiline per il trasporto pubblico o due campi sportivi o cinque aree da gioco per bambini o 166 nuovi alberi. Mi sembra giusto che le persone registrino la loro residenza permanente nel luogo in cui vivono attualmente. Pertanto, tutti dovrebbero porsi una semplice domanda: che cosa posso fare per la città in cui vivo?

Che cosa sta facendo la città per la sicurezza dei residenti, dal momento che il problema è emerso come particolarmente importante dopo la tragica aggressione al filippino Henry John Acorda avvenuta a maggio nel centro storico?

In relazione a quel tragico evento accaduto nella via Obchodná, nel centro della città, mi sono sentito molto amareggiato. Bratislava è sempre stata una città aperta e tollerante, e farò tutto il possibile per assicurarmi che continui ad esserlo non solo durante il giorno ma anche di notte, specialmente nelle aree problematiche. Credo che la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini sia un fattore chiave in una città. Per questo motivo ho anche avuto un incontro con il Ministro degli Interni e la Direzione della Polizia Municipale nel quale abbiamo concordato di aumentare immediatamente la presenza della polizia municipale nelle strade. Da qualche tempo stiamo lavorando per ampliare e unificare i sistemi di telecamere in un’unica sala di controllo in grado di coordinare le forze dell’ordine e di sicurezza. Sono convinto che tali misure contribuiranno immediatamente a creare un senso di sicurezza nelle strade e ci consentiranno di discutere sui provvedimenti da adottare di fronte alla crescente aggressività di alcune persone in un modo più completo, non solo a livello cittadino.

Bratislava appare come una città moderna, pulita ed efficiente, ma ci sono ancora molti senzatetto nelle strade. A giugno, l’associazione Vagus ha lanciato l’iniziativa “Housing First Cverna”, un metodo di intervento basato sul modello nordamericano. Quali sono le soluzioni specifiche della città per affrontare il problema dell’esclusione sociale?

La capitale sostiene l’operato delle organizzazioni non governative che lavorano con i senzatetto della città. Queste organizzazioni non potrebbero svolgere le loro attività senza questa importante assistenza finanziaria. La città stessa sta aiutando ad affrontare il problema dei senzatetto. A tal fine, abbiamo approvato la “Politica di assistenza ai senzatetto”, in base alla quale ci siamo impegnati a porre sistematicamente fine al problema dei senzatetto che vivono per strada nel periodo 2018-2023.

L’attenzione è rivolta ad un programma di “Rapido Reinserimento”, seguito dalla metodologia “Housing First”. La maggior parte delle città dell’Europa occidentale che hanno lavorato su tali metodologie per diversi anni ci hanno fornito elementi di ispirazione per questo progetto. “Housing First” mira a porre fine al problema dei senzatetto e ridurre al minimo il tempo che essi passano per strada. La differenza concettuale del programma di “Rapido Reinserimento è che, in primo luogo, esso mira a fornire alloggi per i senzatetto, seguito da una fase di assistenza sociale per queste persone.

Il 7 luglio scorso la Corte Regionale ha stabilito che il divieto di gioco d’azzardo approvato il 30 maggio non è conforme alla legge. Ciò significa che gli stabilimenti per il gioco d’azzardo possono continuare a operare in città. C’è una forte opposizione al gioco tra i residenti: non vogliono una città “in stile Las Vegas”. Lei ha detto che gli interessi dei gruppi finanziari nel gioco non dovrebbero eccedere gli interessi delle persone rispettabili. La città porterà il caso alla Corte Suprema?

Esattamente come ha detto lei, gli interessi dei gruppi finanziari e degli oligarchi del gioco non dovrebbero prevalere sugli interessi dei residenti di Bratislava. C’è qualcuno molto interessato a garantire che il gioco cresca a Bratislava. Tuttavia, farò ogni sforzo per assicurare che la volontà di 136.000 residenti di Bratislava, espressa nella petizione per vietare il gioco d’azzardo, non venga calpestata; quindi, la città ha fatto appello alla Corte Suprema in questo caso. Penso che la Corte deciderà a favore dei residenti di Bratislava.

«Nostro padre ci ha insegnato l’amore per l’istruzione, la letteratura, la storia, fin dalla mia infanzia circondata dai libri. Diceva che noi impariamo per noi stessi… Ho fatto lavoretti saltuari nei servizi tecnici della città di Bratislava, ho lavorato come spazzino: pulivo le strade e mi pagavo le lezioni di inglese con i soldi che guadagnavo. In quel momento non sapevo ancora che stavo spazzando le strade della città dove sarei diventato sindaco».

