Aumenta la fame nel mondo, si torna indietro di dieci anni

Il numero di persone che soffrono la fame nel mondo continua a crescere e ha raggiunto quota 821 milioni nel 2017. Un abitante della Terra su nove. Questo peggioramento segna una battuta d’arresto nei progressi fatti finora e riporta la situazione ai livelli di un decennio fa. È l’allarme del nuovo rapporto su «Lo Stato della sicurezza alimentare e nutrizionale nel mondo 2018» presentato dalle cinque agenzie delle Nazioni Unite, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), il World Food Programme (Wfp), il Fondo di emergenza per l’infanzia (Unicef) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Come sottolineano nel documento, presentato a Roma, peggioramenti sono stati registrati anche nel tasso di obesità tra gli adulti – oltre 672 milioni -, mentre qualche progresso è avvenuto nella lotta contro la malnutrizione infantile che tuttavia resta un fenomeno che colpisce quasi 151 milioni di bambini sotto i 5 anni nel mondo (22%), rispetto ai 165 milioni nel 2012. Rispetto a questo, a livello globale, Africa e Asia pesano rispettivamente per il 39% e il 55%, con livelli alti nel continente asiatico (un bambino su 10 rispetto a uno su 100 in America Latina).

Tra le principali cause della crescita nella fame nel mondo, il rapporto punta il dito contro i cambiamenti climatici e fenomeni estremi come siccità e alluvioni, insieme ai conflitti e al rallentamento dell’economia. Fattori che in alcune regione del mondo hanno già colpito la capacità produttiva alimentare e, in mancanza di azioni, gli esperti si aspettano un aggravamento della situazione a causa dell’aumento delle temperature.

Da qui, l’appello delle Nazioni Unite ad aumentare le azioni se si vuole raggiungere l’obiettivo della Fame Zero per il 2030. In particolare, si punta l’attenzione sui gruppi che sono i più vulnerabili, come neonati, bambini, adolescenti e donne. Allo stesso tempo, è necessario un cambiamento per fornire cibo sicuro e di alta qualità a tutti, così come maggiori sforzi per creare una resilienza attraverso politiche che promuovano l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di disastri.

«I segnali allarmanti di una crescente insicurezza alimentare e alti livelli di forme diverse di malnutrizione sono un chiaro segnale che c’è un considerevole lavoro da fare per assicurarci di “non lasciare indietro nessuno” sulla strada verso il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile», hanno sottolineato i responsabili delle cinque agenzie. Per loro, se si vuole raggiungere un mondo senza fame e malnutrizione per il 2030 «è imperativo che acceleriamo ed estendiamo azioni per rafforzare la resilienza e le capacità di adattamento dei sistemi alimentari e dei mezzi di sussistenza delle persone in risposta alla variabilità climatica e a fenomeni estremi».

(Fonte cc by nc nd)

Foto cc-by-nc-nd